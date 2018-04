Lernfahrerin prallt mit Trike in Steinmauer

Wie die Kapo St. Gallen am Dienstag mitteilte, war die Frau am Ostermontag mit ihrem Dreirad-Töff in Eichberg im St. Galler Rheintal unterwegs. Kurz nach 14.30 Uhr fuhr die 29-Jährige in einer Rechtskurve geradeaus und prallte mit ihrem Fahrzeug frontal in eine Stützmauer.

Dabei wurde die Lernfahrerin unbestimmt verletzt und musste durch den Rettungswagen ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden beträgt rund 5000 Franken, wie die Polizei schreibt.

(20 Minuten)