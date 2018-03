Lieferwagen prallt mit Pferdekutsche zusammen

Auf einer schneebedeckten Strasse in Arosa GR ist am Samstagabend gegen 19.15 Uhr ein Lieferwagen mit einer Kutsche zusammengeprallt. Der Kutscher und die beiden Tiere wurden beim Crash leicht verletzt.

In der ganzen Schweiz kehrt der Winter zurück:

Der Winter kehrt zurück

Bluttest beim Fahrzeuglenker

Durch den Aufprall war der 68-jährige Kutscher vom Bock gefallen und hatte sich dabei leicht am Kopf verletzt. Er wurde in eine örtliche Arztpraxis gebracht. Die beiden Pferde konnten mit leichten Schürfungen zurück in den Stall gebracht werden.

Wegen des positiven Atemlufttests wurde beim 32-jährigen Lenker eine Blutprobe angeordnet, wie die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mitteilte. Am Lieferwagen und der Kutsche entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt achttausend Franken.

(sda)