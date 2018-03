Lieferwagen zieht Ölspur durch Chur

Ein unaufmerksamer Lieferwagenfahrer hat am Dienstagabend durch den Bündner Hauptort Chur eine Ölspur von mehreren Kilometern Länge gezogen. Er bemerkte laut Polizei einen Motorschaden erst, als sein Fahrzeug auf der Autobahn A13 auf dem Pannenstreifen liegen blieb.

Laut Mitteilung der Churer Stadtpolizei war es bei dem Lieferwagen zuvor in der Altstadt auf der Höhe der Stadtpolizei zu einem Defekt am Motor gekommen. Danach fuhr der Lenker mehrere Kilometer weiter bis auf die Autobahn A13 in Richtung Landquart.

Dabei gelangte eine grössere Menge des schwarzen Öls vom Motor auf die Strasse. Ein Teil davon floss in mehrere Abwasserschächte. Diese mussten ausgepumpt werden, wie die Polizei schreibt.

(chk/sda)