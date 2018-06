Für die Luxusuhr kriechen sie auf allen Vieren

Das Familienunternehmen Huber Fine Watches & Jewellery in Vaduz (FL) hat sich zu seinem 90-jährigen Jubiläum etwas Besonderes einfallen lassen: Eine grosse Uhren- und Schmuck-Schatzsuche. So werden zwischen Juni und Oktober an verschiedenen Standorten in der Region neun exklusive Uhren- und Schmuckstücke versteckt. Nachdem in Vaduz und Chur bereits nach den Fundstücken gesucht wurde, pilgerten am Sonntag wiederum Dutzende Leute nach Bad Ragaz, um dort eine Cartier Santos im Wert von mehr als 6000 Franken zu ergattern.

Umfrage Haben Sie auch schon bei einer Schatzsuche mitgemacht? Ja, schon an mehreren.

Ja, aber nur bei einer privaten.

Nein, würde ich aber gerne mal.

Nein, das interessiert mich nicht.

Weiss nicht.

Dank Baby zum Schatz

«Die Leute machten wirklich alles, um den Schatz zu finden», sagt Benjamin Frei, Co-Leiter des Projekts, am Sonntag zu 20 Minuten. Schon um 9 Uhr seien die Leute um die Kunstfiguren der Bad Ragartz herumgestanden, obwohl offizieller Start erst rund 45 Minuten später gewesen sei. Nach und nach hat die Organisation über Facebook und Instagram Hinweise für die Suchenden geschaltet. «Daraufhin sind viele herumgerannt und begannen auf allen Vieren zu graben», so Frei weiter.

Glückliche Gewinnerin der Luxus-Uhr war am Schluss Wanja Tyrol aus Eschen (FL). Doch der Fund gelang ihr eher durch Zufall: «Als sie neben ihrem Baby auf dem Boden kroch, entdeckte sie hinter einer Steinmauer eine Öffnung», so Frei. Darin war der Schatz versteckt. Die Frau sei also alleine dank ihrem kleinen Töchterchen darauf gestossen.

Weder Krücken noch Zecken ein Hindernis

Kuriose Szenen erlebte Frei bereits an den beiden vergangenen Schatzsuchen: «In Vaduz gruben die Leute Blumentöpfe aus. Das ging soweit, dass wir sie bitten mussten, damit aufzuhören.» Auch in Chur, wo die Schatzsuche eine Woche vor Bad Ragaz stattfand, scheuten die Suchenden keine Mühen: «Eine Frau suchte mit Krücken im Wald nach dem Schatz», so Frei. Das hohe Gras und die herumliegenden Äste und Steine hätten die Frau nicht aufhalten können. Ähnlich war auch der glückliche Gewinner unterwegs. Frei: «Er sagte, er habe nur ein Ziel gehabt. Dafür hätte er beim Kriechen im Wald auch einen Zeckenbiss in Kauf genommen.»

Viele Gesichter seien ihm bei der dritten Suche bekannt vorgekommen, sagt Frei. «Wir erwarten deshalb von Ort zu Ort mehr Leute», sagt er. Bisher seien die Leute friedlich miteinander umgegangen. Doch die Uhren und Schmuckstücke würden an den kommenden Orten noch teurer, das teuerste Stück sei rund 12'000 Franken wert: «Wir hoffen, dass sie dann nicht aufeinander losgehen», scherzt Frei.

Wo und wann die nächsten Schatzsuchen stattfinden, sehen Sie oben in der Bildstrecke.

(lad)