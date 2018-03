Mann (37) kickt betrunken in Parkuhr

Ein 37-jähriger Mann wurde am Samstagnachmittag gegen 18.45 Uhr in der August-Ruf-Strasse in Singen (D) von einem Autofahrer angesprochen, weil er mit seinem Fuss gegen eine Parkuhr getreten hatte. Darauf reagierte der mit

rund 1,6 Promille alkoholisierte Mann äusserst aggressiv, zog ein

Messer und drohte damit dem Autofahrer.

Beamten von Mutter beleidigt

Ein Begleiter hielt den Angreifer zurück, der sich schliesslich in Richtung Innenstadt entfernte. «Warum der alkoholisierte Mann gegen die Parkuhr trat, wissen wir nicht», sagt Bernd Schmidt, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz auf Anfrage. Der Mann sei zu Fuss unterwegs gewesen.

Am Heinrich-Weber-Platz konnte der Mann von einer Streife im Besitz des Messers angetroffen werden. Zur weiteren Abklärung wurde er zur Wache gebracht. Dabei wurden die Einsatzkräfte von seiner Mutter beschimpft und beleidigt. «Die genauen Ausdrücke können wir nicht bekanntgeben», so Schmidt. Es sind jedoch derart starke Beschimpfungen gewesen, dass gegen die Angehörige wegen Beleidigung ermittelt wird. Gegen den

37-Jährigen wird wegen Bedrohung ermittelt.

Zeugen, die den Sachverhalt mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, unter der Nummer 0049 7731 888 0, zu melden.

(lad)