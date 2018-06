Mann entblösst sich auf Velo vor Frau und onaniert

Kurz vor 22.30 Uhr am Montagabend meldete eine Frau der Kantonalen Notrufzentrale, dass sie beim Seeweg in Uttwil einem Velofahrer begegnet sei, der sich ihr gegenüber entblösst und beim Vorbeifahren onaniert hatte. Nach Meldungseingang wurde durch die Kantonspolizei Thurgau eine Fahndung mit mehreren Patrouillen eingeleitet.

Aufgrund des guten Signalements konnte wenig später an der Seestrasse ein Mann kontrolliert und für weitere Ermittlungen inhaftiert werden. In einer ersten Befragung durch die Kriminalpolizei gab der 24-jährige Schweizer zu, für mehrere gleichgelagerte Fälle in der Region verantwortlich zu sein. «Insgesamt waren es fünf Fälle, alles spielten sich in Romanshorn oder Uttwil ab», so Mario Christen, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau.

Die Ermittlungen der Kantonspolizei Thurgau und der Staatsanwaltschaft Bischofszell sind noch nicht abgeschlossen.

Von Unbekanntem verfolgt

Erst Anfang Juni hat 20 Minuten über einen ähnlichen Fall in Arbon berichtet. Damals wurde eine 21-Jährige von einem Unbekannten verfolgt. Schliesslich habe der Verfolger die Hose heruntergelassen und onaniert.

«Ob er auch für diese Tat verantwortlich ist, wird abgeklärt», so Kapo-Sprecher Christen.

(taw)