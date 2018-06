Täter werden Zigaretten zum Verhängnis

Die am Montag nach einem Beziehungsstreit in Bregenz aus dem Fenster gestürzte 27-jährige Frau dürfte an den Folgen ihrer Sturzverletzungen gestorben sein. Dies geht aus dem Obduktionsbericht hervor.

«Das Verletzungsbild lässt sich mit dem Sturzgeschehen erklären», sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Feldkirch, Heinz Rusch, am Mittwoch der Nachrichtenagentur APA. Näheres wollte er nicht bekannt geben.

Mann hantierte mit Waffe



Am Montagvormittag war der Streit eines rumänischen Paares eskaliert. Als eine Nachbarin die Polizei rief, hörte die Sachbearbeiterin während des Telefongesprächs einen Schuss. Deshalb hiess es zuerst, dass die Frau vom Mann erschossen worden sei. Sofort wurden die Einsatzkräfte zur Wohnung des Paares in Bregenz-Vorkloster delegiert.

Als die erste Streife eintraf, stürzte die 27-Jährige aus dem Fenster. Ihr 30 Jahre alter Partner sass währenddessen auf der Fensterbank und hantierte mit einer Schusswaffe. Wie die Ermittlungen ergaben, handelte es sich dabei aber lediglich um eine Schreckschusswaffe.

Frau und Kind als Geiseln

Nach dem Fenstersturz der 27-Jährigen behielt der 30-Jährige zunächst eine weitere Frau und ein vier Jahre altes Kind als Geiseln in der Wohnung. Erst nach Intervention einer Verhandlungsgruppe liess er die Frau und das Kind frei. Anschliessend versuchte das Verhandlungsteam, den Mann zur Aufgabe zu bewegen, was allerdings nicht gelang.

Bei der Übergabe einer Zigarettenpackung an den 30-Jährigen griff das Einsatzkommando Cobra zu, der Mann konnte jedoch flüchten und stürzte sich aus dem Fenster. Dabei verletzte er sich so schwer, das er seither in einem künstlichen Tiefschlaf liegt. Wann eine erste Einvernahme möglich sein wird, war am Mittwochmittag nicht bekannt.

(ml/sda)