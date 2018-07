Mann pinkelt vor Zug aufs Geleise

«Ich konnte nicht glauben was ich sah», sagt der Leser-Reporter gegenüber 20 Minuten. Er war am Sonntag um 2 Uhr früh in Wil angekommen, als er die bizarre Szene beobachtete.

«Der Mann war ebenfalls mit dem Nachtzug aus St.Gallen angekommen», so der Leser-Reporter. «Auf dem hell erleuchteten Perron packte er plötzlich aus und pinkelte vor den Zug.» Dabei habe es im Thurbo eine funktionierende Toilette gehabt. «Ich war sprachlos», so der Leser-Reporter: «Dafür hat ihm der Lokführer gesagt, er sei doch ein Sauhund.»

Den Mann habe das allerdings wenig beeindruckt: «Er beendete sein Geschäft und ging wortlos davon.»

(20 Minuten)