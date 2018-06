H. M. stach mit «grosser Kraft» auf Dogge Beppi ein

Die Dogge Beppi war vier Jahre alt, als sie in Brunnadern SG erstochen wurde. Der 51-jährige H. M. war mit seiner Frau und seinen Huskys unterwegs, als die Dogge plötzlich aus einem Garten auf sie zugestürmt kam. Er habe Todesängste ausgestanden, schilderte er im August 2017 gegenüber 20 Minuten. Er zückte ein Messer und stach mehrmals auf Beppi ein. Die Familie, der die Dogge gehört, sass in dem Moment im Garten am Pool. Durch das Geschrei und Gebell aufmerksam geworden, stürmte die Mutter auf die Strasse. Das Tier verstarb vor ihren Augen.

Laut H. M. habe Beppi ihn und seine Frau attackiert, er sei drei Meter nach hinten auf den Rücken gefallen und habe zusehen müssen, wie die Dogge sich an einem seiner Huskys verbiss. Die Dogge sei im Blutrausch gewesen, behauptet der 51-Jährige.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Husky-Halter in gewalttätige Auseinandersetzungen in Brunnadern verwickelt war. Zudem ist er wegen Drohung, Sachbeschädigung und Verstoss gegen das Waffengesetz bereits vorbestraft.

Vorsätzliche Tierquälerei

Beppis Familie und H. M. gingen juristisch gegeneinander vor. Es gab widersprüchliche Aussagen darüber, was an jenem Abend genau passiert war. Die Mutter von Beppis Familie bestritt, dass ihr Hund H. M. attackiert hatte. Auch die Nachbarn hätten nicht begreifen können, warum der Husky-Halter so brutal reagierte.

Laut Strafbefehl der Staatsanwaltschaft, der dem «St. Galler Tagblatt» vorliegt, wird H. M. nun wegen vorsätzlicher Tierquälerei und Sachbeschädigung zu einer unbedingten Geldstrafe von 80 Tagessätzen à 100 Franken verurteilt. Ausserdem müsse er Untersuchungskosten von über 1000 Franken bezahlen. H. M. verzichtet laut Bericht auf den Weiterzug ans Kreisgericht.

Neun Zentimeter Klinge

Laut Staatsanwaltschaft sei mit grosser Kraft und einer neun Zentimeter langen Klinge auf die Dogge eingestochen worden. Dies beweise, dass H. M. den Hund habe töten wollen oder dessen Tod in Kauf genommen hätte. Die Staatsanwaltschaft geht nicht davon aus, dass der Husky-Halter durch die Dogge ernsthaft in Gefahr gewesen sei.

Gemäss Zeugenaussagen kam es mit H. M. zu weiteren Konflikten in Bezug auf fremde Hunde. Demnach habe der 51-Jährige damit gedroht, die Hunde der Zeugen abzustechen oder mit Pfefferspray zu traktieren, sollten sie seinen Tieren zu nahe kommen.

Im Fall Beppi erklärte H. M. gegenüber Medien, dass er durch den Vorfall eine Wirbelprellung erlitt und darum arbeitsunfähig gewesen sei. Die Verletzung konnte jedoch durch eine ärztliche Untersuchung nicht nachgewiesen werden, wie es im Strafbefehl weiter heisst.



