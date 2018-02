Mann überfällt Shop mit Waffe und Sturmhaube

Der vermummte Täter betrat kurz vor 21.30 Uhr am Samstagabend den BP-Tankstellenshop an der Weinfelderstrasse in Amriswil. Er bedrohte die Verkäuferin mit einer Faustfeuerwaffe und verlangte Bargeld. Nachdem ihm mehrere hundert Franken ausgehändigt wurden, verliess er den Shop und flüchtete in Richtung Zentrum.

Zeugen gesucht

Wie die Kantonspolizei Thurgau am Sonntag mitteilt, blieb die Verkäuferin unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der verlief bisher ergebnislos. Für die Spurensicherung kamen Spezialisten des Kriminaltechnischen Dienstes der Kapo Thurgau vor Ort.

Der Mann wird als zirka 170 Zentimeter gross beschrieben. Er war von mittlerer Statur und trug eine dunkle Jacke, dunkelblaue Hosen und schwarze Schuhe. Sein Gesicht hatte er mit einer Sturmhaube vermummt. Wer Angaben zur Täterschaft machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Amriswil unter 058 345 27 00 zu melden.

(lad)