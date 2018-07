«Feuerwehr muss ganzes Manor-Dach abdecken»

Am Sonntagnachmittag ist in einem Gebäude an der Bahnhofstrasse in Wattwil SG ein Feuer ausgebrochen. Die lokale Feuerwehr rückte zum Manor-Gebäude aus, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt. Dieses befindet sich im Zentrum des Dorfes.

(Video: Leser-Reporter)

Ein Leser-Reporter berichtet: «Vier Feuerwehrautos sind vor Ort. Es scheint, als breite sich der Brand aus.» Zudem seien Militärangehörige vor Ort, die den Verkehr regeln.

Baum ist Schuld an Brand in Manor-Gebäude

Laut der Polizei sind mittlerweile die Flammen gelöscht. «Allerdings glimmt der Brand noch immer im Dachstock. Darum müssen die Feuerwehrleute nun jeden einzelnen Dachziegel von Hand abdecken und darunter den Brand löschen», sagt Sprecher Florian Schneider zu 20 Minuten.

Die Ursache des Brandes scheint nun klar: «Ein Baum im benachbarten Garte brannte. Die Funken gerieten unter das Dach des Manor-Gebäudes», erklärt Schneider.

Keine Verletzten, aber Sachschaden

Die Feuerwehr werde nun noch einige Zeit brauchen, bis der Brand komplett gelöscht ist. Laut Schneider wurde niemand durch das Feuer verletzt. Es sei aber grosser Sachschaden entstanden.

Das Manor-Gebäude befindet sich in der Nähe der Zuggeleise. Die SBB sei deshalb von der Polizei über den Brand informiert worden. Die Züge sollen langsam an der betroffenen Stelle vorbeifahren. Es sollte aber keine Beeinträchtigung für den Bahnverkehr geben.

