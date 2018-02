Marija Milunovic hat eine Aufenthaltsbewilligung

Die Freude bei Mutter Svetlana Schwendinger und Marijas ehemaligem Fussballtrainer Armin Kekic ist riesig. «Es hat sich gelohnt, dass wir nie aufgegeben haben. Ich bin einfach nur glücklich», so Kekic, der sich stets für Marija eingesetzt hatte – vom Benefizspiel über Medienarbeit bis zur Kontaktaufnahme mit Ministern.

Der Fall Milunovic



Die 18-Jährige Marija Milunovic wurde am 13. Februar 2017 in Sargans SG bei ihrer Mutter von der Polizei abgeholt. Schon einen Tag später wurde sie in den Flieger gesetzt und nach Serbien ausgeschafft. Dies, nachdem mehrere Rechtsmittel und Rekurse beim Migrationsamt St.Gallen und mehreren Gerichtsinstanzen abgelehnt wurden.



Zuvor hatte sie etwa zweieinhalb Jahre in der Schweiz gelebt. Marija hatte sich bestens integriert, spielte Fussball beim FC Balzers und hätte vergangenen Sommer eine Lehrstelle als Fachfrau Gesundheit im Kantonsspital Glarus antreten sollen. Das ging allerdings nicht, weil bis zum Lehrbeginn der Aufenthaltsstatus nicht geklärt war. Vor der Ausweisung machte sie im Rahmen des 10. Schuljahres ein Praktikum bei einer Familie.

Auch Marijas Mutter ist zufrieden und erleichtert. Sie hat für ihre Tochter eine Lehrstelle als Altenpflegerin in einem Altersheim in Kitzbühel (A) gefunden. Der Arbeitgeber konnte dadurch eine Aufenthaltsbewilligung für Marija beantragen, und die 18-Jährige hat diese laut Kekic nun erhalten. «Im April beginnt Marija mit der Lehre zur Fachangestellten Gesundheit.» Wohnen wird die Serbin bei ihren Grosseltern in Kitzbühel, rund 280 Kilometer von Sargans entfernt.

Happy End für Marija Milunovic

«Es war ein Alptraum!»

Zusammen mit ihrer Tochter hat Schwendinger in Österreich mehrere Altersheime besucht und dorthin dann Bewerbungen geschickt. «In Kitzbühel wurde Marija zum Vorstellungsgespräch eingeladen und hat die Stelle darauf gekriegt», freut sich Schwendinger.

Sie freut sich, dass die Geschichte nun ein Happy End hat. Denn sie hätten eine schwere Zeit hinter sich. «Es war ein Alptraum! Vor allem die Zeit, als Marija im Februar 2017 abgeholt wurde, in Ausschaffungshaft musste und tags darauf ausgeschafft wurde.»

Odyssee

Marija hat eine regelrechte Odyssee hinter sich. Nachdem sie nach Serbien ausgeschafft wurde (siehe Box), kehrte sie gut zwei Monate später in die Nähe ihrer Mutter zurück, nach Liechtenstein. Dort wollte sie eine Au-Pair-Stelle antreten und bekam für die Organisation der Papiere ein Kurzaufenthaltervisum. Da jedoch die nötigen Papiere für den Antrag der Au-Pair-Bewilligung nicht fristgerecht eingereicht wurden, musste sie das Fürstentum wieder verlassen.

Doch Mutter Svetlana liess nicht locker. «Ich bin sehr froh, dass es jetzt geklappt hat. Ich wünschte mir, wir hätten das von Anfang an so gemacht, dann wäre meiner Tochter viel Leid erspart worden», so die 36-Jährige.

(jeb)