Mercedes geht in Flammen auf

Am Mittwochmorgen ist in Widnau SG ein Auto in Brand geraten. Das Feuer wurde durch die Autobatterie ausgelöst. Der Besitzer des Wagens wollte die Batterie aufladen und schloss sie deshalb am Strom an. Danach entfernte er sich vom Auto.

Nur wenig später entdeckte ein Passant die Rauchentwicklung in der Garage, wo der Wagen stand und alarmierte die Feuerwehr. Dem inzwischen zurückgekehrten Besitzer des Autos gelang es, das Auto aus der Garage zu schieben und konnte so ein Übergreifen der Flammen auf die Garage verhindern.

Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Zur Sicherheit rückte ein Team des Rettungsdienstes aus. Beim Auto entstand ein Totalschaden.

(fur)