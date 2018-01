Jagdaufseher beschimpft und mit Tod bedroht

Am Dreikönigstag erlegte ein Jagdaufseher beim Rosenthaler Weiher in Münchwilen TG eine Ente, die bei Spaziergängern in der Gegend nun schmerzlich vermisst wird. Denn die Ente lebte bereits längere Zeit in der Gegend und galt als zutraulich – sie liess sich sogar streicheln. Wegen ihres schwarzen Körpers und dem weissen Kopf wurde sie von der Bevölkerung «Weisskopfadler» genannt.

«Die Ente lag tot vor ihren Füssen»

Doch die Ente stammte nicht aus der Schweiz – sie ist ein Neozoon. Und diese müssen entfernt werden. «Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, nicht einheimische Arten zu entfernen, weil sie unbekanntes Genmaterial in Umlauf bringen», sagte Roman Kistler, Leiter des Amtes für Jagd- und Fischereiverwaltung des Kantons Thurgau, nachdem der Abschuss der Ente bekannt wurde.

Hier wäscht sich die Ente vor den Anwohnern. (Video: Walter Cadonau)

Diese Erklärung scheint nicht alle Leser zufriedenzustellen. Im Gegenteil: Der Jagdaufseher, der die Ente erlegt hat, wird bedroht und angefeindet. «Der betroffene Jagdaufseher, der zwar richtig, aber etwas wenig sensibel gehandelt hat, erhält Morddrohungen und wird übelst beschimpft», sagt Walter Schmid, Vizepräsident von Jagd Thurgau, am Donnerstag in der «Thurgauer Zeitung». Der Jäger werde auch auf Social Media angefeindet und erhalte anonyme E-Mails und Briefe, ja sogar dessen Frau und Kinder würden auf den Abschuss angesprochen.



(Video: Walter Cadonau)

Schmid nervt sich auch darüber, dass die Leute Tiere über Menschen stellen. Dass ein Angetrunkener, der in Jonschwil mit seinem Auto zeitgleich eine Frau zu Tode fuhr, in der Bevölkerung weniger Empörung auslöse, zeige: «Der Stellenwert eines Menschen und einer Ente ist bei diesen Menschen verrutscht», so Schmid im Bericht weiter.

Anrufe von betrunkenen Frauen

Dass Jagdaufseher und Wildhüter von der Bevölkerung hart angegangen werden, musste auch der St. Galler Wildhüter Mirko Calderara erleben. Im Frühling 2016 verzichtete er auf die Umsiedlung eines Schwanennests, das am Bodenseeufer weggespült zu werden drohte. In der Folge erhielt Calderara zahlreiche negative Anrufe.

Telefonterror bei Wildhüter wegen Schwanennest

«Der Druck war relativ gross, ich habe bis abends um zehn Uhr Anrufe von betrunkenen und nüchternen Frauen erhalten», sagte Calderara damals. Teilweise seien die Anrufer richtig ausfällig geworden und hätten ihn als Tier-Mörder beschimpft. Es sei «grausam» gewesen.

(20 Minuten)