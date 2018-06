Handstand auf Bündner Gipfel geht um die Welt

Ein Engadiner schaffte etwas, wovon viele Fotografen weltweit nur träumen: Sein Bild wurde von der Online-Ausgabe von «National Geographic», dem weltbekannten US-Magazin für Fotoreportagen aus Natur und Geografie, auf seiner Webseite und auf Facebook geteilt. Zufällig sei das nicht geschehen, wie Romano Salis am Donnerstag gegenüber 20 Minuten sagt: «Ich hatte das Bild für einen Wettbewerb eingeschickt», so der Wildhüter und Bergführer, für den das Fotografieren eigentlich nur ein Hobby ist.

Entstanden ist das Bild im Sommer 2015 im Bergell. «Die Fiamma ist ja bereits ohne Menschen spektakulär», so Salis. Weil sein guter Freund und Bergführer-Kollege Lukas Mathis Yoga praktiziere und akrobatisch sehr talentiert sei, habe er ihn für das Shooting in 2446 Metern Höhe angefragt. «Er sagte zu, und so sind wir eines Tages auf die Fiamma gestiegen.»

Mit zwei Seilen gesichert

Vor allem mental sei das Unterfangen anspruchsvoll gewesen. Zudem habe es viel Vorbereitung gebraucht. «Da oben herrscht eine extreme Unebenheit – allein schon Stehen ist schwierig», sagt Salis. Auf einem so schmalen Abschnitt dann einen Handstand hinzulegen sei eine umso grössere Herausforderung. Auch Absturzgefahr herrschte durchaus. Salis: «Wir haben aber viele Massnahmen getroffen und ihn mit zwei Seilen gesichert.»

Für Salis bleibt die Fotografie auch nach dem Ritterschlag durch «National Geographic» ein Hobby. Der 27-Jährige hat aber bereits neue Projekte im Sinn: «Ich plane diesen Sommer etwas, das wiederum meine Freunde und die Berge betrifft», sagt er. Mehr will er derzeit noch nicht verraten.

