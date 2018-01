Computer-Nerd vererbt Kanton Millionen

«Wir waren sehr überrascht und erfreut über das Erbe», sagte Kantonsarchäologe Hansjörg Brem, am Donnerstag vor den Medien. Die Archäologie sowie die Kantonsbibliothek teilen sich das Erbe hälftig. Walter Enggist, den Erblasser hatte praktisch niemand gekannt. Er wurde in Frauenfeld geboren und wohnte zeitlebens dort. Laut Recherchen lebte der unverheiratete Mann sehr zurückgezogen und bescheiden. Er pflegte seine Mutter bis zu deren Tod im Jahr 2012.

Erfolgreich im IT-Business

Enggist war ein hochbegabter Informatiker, den die Lehrer förderten. «Heute würde man ihn als Nerd bezeichnen», sagte Brem. Nach der Matura liess sich Enggist, der aus einfachen Verhältnissen stammte, an der ETH zum Bauingenieur ausbilden. Er arbeitete bei der Firma IBM und gründete Anfang der 1980er Jahre mit einem Partner eine Softwarefirma, die Anwendungen für Banken entwickelte und bei der er bis im Jahr 2000 angestellt war. Parallel dazu habe Enggist erfolgreich weitere IT-Geschäfte betrieben und so ein Vermögen verdient, so Brem.

Chronische Krankheit

Enggist litt länger an einer chronischen Krankheit und starb im Alter von 68 Jahren überraschend im Juni 2016. Bereits 2008 hatte er in seinem Testament verfügt, dass sein gesamtes Vermögen je zur Hälfte der Kantonsbibliothek und dem Amt für Archäologie zukommt. Einzige Bedingung ist die Sicherstellung der Grabpflege.

Warum der Mann diese Ämter bedachte, ist laut dem Kanton unklar. In seinem Testament schrieb der Frauenfelder: «Ich würdige damit den Beitrag des Kantons Thurgau an der Grundsteinlegung meiner Karriere.» Doch Walter Enggist sei weder beim Amt für Archäologie noch bei der Kantonsbibliothek als Kunde registriert gewesen und habe keine persönlichen Kontakte zu den Ämtern gehabt, sagen die Erben. Aus seinem Nachlass sowie aus den Aussagen von Bekannten gehe aber deutlich hervor, dass er sich sehr für Wissenschaft, Kunst und Literatur interessiert habe.

Kurse in 30 Sprachen

Die Kantonsbibliothek will die Mittel von gut 3 Mio. Franken für Digitalisierungen einsetzen und die Zugänglichkeit historischer Bestände und wissenschaftlicher Literatur erhöhen. «Wir wollen, dass möglichst viele Menschen möglichst einfach an unsere Bestände kommen», sagte Kantonsbibliothekar Bernhard Bertelmann.

Konkret sollen Thurgauer Zeitungen aus dem 19. Jahrhundert und Sprachkurse in 30 Sprachen online gestellt werden. Zudem werde die Bibliothek rund 70'000 historische Bücher in einen Online-Katalog aufnehmen, sagte Bertelsmann.

Klären, was am Konzil gegessen wurde

Die Schätze heben, präsentieren und Fragen beantworten. Diesem Grundsatz wolle das Amt für Archäologie mit dem Erbe nachleben, sagte der Archäologe. Ein erstes Projekt widme sich der Klimaforschung vom Spätglazial bis heute.

Als Beispiel nannte Brem das Konstanzer Konzil, das von 1414 bis 1418 am Bodensee stattfand und rund 70'000 Menschen in die Stadt mit damals nur 6000 Einwohnern zog. Man wisse, was während der für den Thurgau prägenden Versammlung der Kirchenführer passierte. «Wir wissen aber nicht, welche Lebensmittel damals angebaut werden konnten, mit denen die Konzilteilnehmer versorgt wurden», sagte Brem.

(sda)