Nervende Katze verhilft Frau zu Casino-Gewinn

Das Casino St. Gallen hat am Dienstag eine ungewöhnliche Medienmitteilung verschickt: Anscheinend hat eine Katze ihrer Halterin zu einem unverhofften Geldsegen verholfen. Die in Bad Ragaz wohnhafte Frau sei am Montag von ihrer Katze dermassen genervt worden, dass sie sich für einen Abend ausser Haus entschied und aus der Wohnung flüchtete.

Sie fuhr nach St. Gallen ins Casino und machte sich an den Glückspielautomaten. Dort gewann sie 50'000 Franken. Die glückliche Gewinnerin bedankte sich beim Personal und ging zurück nach Hause – zu ihrer nervenden Katze. «Sie wird ihrer Katze jetzt erstmal ein grosses Stück Fleisch gönnen», sagt Casinodirektor Massimo Schawalder.

