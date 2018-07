«Fremde lagen in meinem Zelt und trieben es wild»

Die ersten Zelte werden abgebaut, The Killers begeistern nochmals die Massen und dann neigt sich der Tag schon dem Ende zu: Am Sonntagabend ist das 42. Openair St. Gallen vorbei. «Um 19.30 verklingt der letzte Ton auf der Bühne und um 22 Uhr müssen alle Gäste das Areal verlassen haben», sagt Sabine Bianchi, Sprecherin des Openair St. Gallen.

Rund 27'000 Personen besuchten den Grossanlass im Sittertobel. Die meisten sind begeistert vom Openair. So auch Lucas: «Mein Highlight war es, morgens im Stars and Stripes zuzusehen, wie die Sonne aufgeht und dabei Erdbeermargaritas zu trinken.» Doch wer trinkt, dem passiert auch der eine oder andere ärgerliche Zwischenfall: «Mein Kollege war zum Spass mit einem anderen am Schwingen und brach sich dabei das Wadenbein», so der 24-Jährige.

«Fremde waren in meinem Zelt und hatten Sex»

«Sex wäre hier nicht das sauberste Erlebnis»

Nicht ganz so schmerzhaft war es für Besucher Marius. Doch auch er nimmt eine Narbe als Andenken mit nach Hause: «Meine Kollegin drückte einfach ihre Zigarette auf meinem Fuss aus.» Zuvor seien ihm schon seine Haare am Arm angezündet worden. Der 20-Jährige nimmt es locker: «Meine Kumpels dachten wohl, ich hätte da zu viele Haare.»

Eine bizarre Erfahrung machte auch ein anderer Festival-Gast: «Als ich in der Nacht zurück zu meinem Zelt kam, lagen zwei Fremde darin und trieben es wild.» Doch nicht jeder hat gerne Sex am Openair. «Es wäre wahrscheinlich nicht das sauberste Erlebnis», glaubt Lucas (24) aus St. Gallen.

3000 Tickets blieben übrig

Das Event war für die Veranstalter ein voller Erfolg. Und das, obwohl es nicht ganz ausverkauft war. 3000 Tickets hätten noch verkauft werden können. Mediensprecherin Sabine Bianchi sieht darin aber auch einen Vorteil: «So gab es mehr Platz für jene, die gekommen sind.»

Zu den Highlights der Veranstalter gehören Depeche Mode und Nine Inch Nails, das sommerliche Festivalwetter und ein herzlich-heiteres Publikum, wie diese in einer Mitteilung schreiben.

Polizei ist zufrieden

Eine positive Bilanz zieht auch die Stadtpolizei St. Gallen: «Es wurden einige Personen gebüsst, die gegen das Betäubungsmittelgesetz verstossen haben», sagt Sprecher Alexander Hanselmann. Weiter habe es ein paar Verkehrsdelikte rund um das Gelände gegeben. «Alles in allem ist das Openair aber sehr friedlich verlaufen», so Hanselmann.

