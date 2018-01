Tintenfischtentakel geben Frühchen Geborgenheit

In der Schweiz kommen bei rund 85'000 Geburten jährlich über 6000 Kinder zu früh auf die Welt. Einem Teil dieser Frühchen können gehäkelte Tintenfische bei ihrem schweren Start ins Leben helfen.

«Eine Frühgeburt ist sowohl für das Kind als auch für die betroffene Familie eine enorme Belastung», schreibt das Ostschweizer Kinderspital in einer Mitteilung. Meistens bedeute dies einen mehrere Wochen oder Monate langen Spitalaufenthalt auf der neonatologischen Intensivstation. Viele Frühgeburten würden die erste Zeit ihres Lebens in einem Brutkasten, einer sogenannten Isolette, verbringen. Sie würden meist künstlich ernährt und beim Atmen unterstützt.

Das führt dazu, dass die Neugeborenen an diverse Schläuche und Sonden angeschlossen sind. Diese ergreifen sie manchmal und ziehen daran. Wenn die Kinder jedoch einen gestrickten Tintenfisch mit Tentakeln im Brutkasten haben, ergreifen sie diese statt einen Schlauch. So wird verhindert, dass es zu Problemen mit Sonden und Schläuchen kommt.

Tentakel statt Nabelschnur

Doch die gehäkelten Tentakel können noch mehr: «Das Greifen und Festhalten der gehäkelten Tintenfischtentakel erinnert die Frühgeborenen an die vertraute Nabelschnur der Mutter und hilft dem Baby in dieser schwierigen Phase, sich zu orientieren», so das Kinderspital St. Gallen. Zudem schenke der Oktopus dank der kuscheligen Oberfläche viel Geborgenheit.

Im Ostschweizer Kinderspital in St. Gallen kommen die gehäkelten Tierchen mit den langen Tentakeln regelmässig zum Einsatz. Manche der Tiere werden von drei Schwestern gehäkelt, die in Muolen SG das Kafi Marktstübli betreiben. Die drei hätten schon Dutzende Oktopusse gehäkelt. «Für einen Tintenfisch braucht man gut vier Stunden», erzählt Rita Krapf, die mit ihren Schwestern dieses Jahr rund hundert Tintenfische häkeln will. «Ziel ist es, dass jedes Frühchen im Kinderspital einen Oktopus bekommt.»

Spezielle Anforderungen

Bei der Herstellung müsse man drauf achten, dass Wolle verwendet wird, die mit 60 Grad waschbar ist. Zudem müsse die Watte, die im Kopf steckt, feuerfest sein. «Vor dem Einsatz werden die Tintenfische gewaschen und desinfiziert», sagt Krapf.

Auf die Tintenfische aufmerksam wurden Krapf und ihre Schwestern über einen Zeitungsartikel, in dem von der ersten Tintenfisch-Initiative in Dänemark berichtet wurde. Dort war das Phänomen der beruhigenden Tentakel entdeckt worden, worauf Freiwillige Tintenfische für Frühchen häkelten.

Mediziner stellten fest, dass nach Kontakt mit den Tintenfischarmen Atmung und Herzschlag der Kleinen regelmässiger wurden und der Sauerstoffgehalt in ihrem Blut anstieg.

