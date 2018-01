Passanten retten verletzte Frau aus Auto in Kanal

Passanten haben am Sonntagmittag in Oberriet SG eine verletzte Automobilistin aus ihrem im Wasser gelandeten Auto gerettet. Bei der Kollision mit einem anderen Auto war der Wagen des Opfers in einen Kanal geschoben worden.

Zu der Kollision kam es unmittelbar vor der Brücke über den Kanal. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Wagen der 51-jährigen Frau und stürzte über ein Wiesenbord in den Kanal.

Dort schlug das Fahrzeug mit dem Dach auf. Nach der Bergung durch die Passanten flog die Rettungsflugwacht die Frau ins Spital. An den beiden Autos entstand beträchtlicher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen.

(sep/sda)