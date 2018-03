Pendler können im Zug nicht richtig einatmen

Bei der Südostbahn SOB sind in den letzten Tagen mehrere Kundenmeldungen eingegangen. Grund: Fährt der Zug in den Rickentunnel ein, fängt es an zu stinken, wie FM1Today schreibt. Ein Pendler berichtete, dass sich ein unangenehm beissender Geruch im ganzen Zug ausgebreitet habe. Es sei ein Gestank wie bei Lösungsmittel. Das Einatmen im Zug sei so richtig unangenehm.

Kunstharzprodukt als Ursache

Wie Christopher Hug, Mediensprecher der SOB, am Sonntag auf Anfrage sagt, gingen etwa eine handvoll Rückmeldungen diesbezüglich ein. «Eine genaue Zahl an Meldungen kann ich nicht liefern», so Hug. Glücklicherweise sei es nicht so weit gekommen, dass jemand erbrechen musste.

Verantwortlich für den Geruch ist jedoch nicht die SOB, sondern die SBB. Ihr gehört der Rickentunnel und sie führt dort derzeit Sanierungsarbeiten durch. Bei der sogenannten Schraubenlochsanierung komme ein spezielles Kunstharzprodukt zum Einsatz, das den unangenehmen Geruch verursacht.

Die Schraubenlochsanierung wird dann angewandt, wenn Abnutzungserscheinungen insbesondere an Weichen und Kreuzungen auftauchen. Diese Abnutzungen führen zu Spur- und Höhenfehlern an den Gleisanlagen. Bei der Schraubenlochsanierung werden zunächst die alten Schwellenschrauben herausgedreht und der Schienenstrang gerichtet. Danach werden die Schraubenlöcher ausgebohrt und ausgiebig gereinigt. Nach weiteren Feinarbeiten werden die Löcher dann mit dem flüssigen Harz ausgegossen und die neuen Schwellenschrauben eingesetzt.



Sehen Sie den genauen Sanierungsvorgang im Video. (Video: Youtube/Rhomberg Sersa Rail Group)

Arbeiten dauern noch an

Zu Geruchsbelästigungen könne es immer wieder kommen, sagt SOB-Sprecher Hug. «In diesem Fall wird er wahrscheinlich einfach stärker wahrgenommen, weil die Arbeiten im Tunnel stattfinden und nicht draussen.» Im Allgmeinen würde man Kundenmeldungen über unangenehme Gerüche immer nachgehen und sei froh über jegliche Hinweise.

Die Arbeiten der SBB im Tunnel dauern sicher noch bis nächsten Samstag, 17. März, bis dahin müssen sich die Pendler mit der Geruchsbelastung wohl abfinden.

