Während Kutscher einkehrt, türmen Pferde

Ein 35-jähriger Kutscher parkierte die zwei Pferde am Samstag in Sertig GR bei der Futterkrippe vor einem Restaurant und begab sich dann in das Lokal. Wie Kantonspolizei Graubünden am Sonntag schreibt, machten sich die zwei Pferde kurz darauf mit der Kutsche selbständig und liefen auf der Sertigerstrasse in Richtung Davos davon.

Vergebens versuchte der Kutscher das Gespann einzuholen. Auf dem Weg in Richtung Davos Clavadel, beschädigte das führerlose Gespann ein stehendes Auto und galoppierten weiter. Bei dem folgenden frontalen Zusammenprall mit einem stillstehenden Auto, wurden die Pferde leicht bis mittelschwer verletzt. Für die Pferde wurde ein Tierarzt aufgeboten.

Auch die Lenkerin im Auto wurde leicht verletzt. Der Beifahrer kam mit dem Schrecken davon. Die Kutsche wurde leicht beschädigt, der Sachschaden am Personenwagen ist gross. Das andere Fahrzeug wurde leicht beschädigt. Die Sertigerstrasse wurde rund zwei Stunden für den Verkehr gesperrt.

(viv)