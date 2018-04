Pöstler-Lehrling (18) dreht Science-Fiction-Film

«Wir wollen zeigen, dass die heutige Jugend kreativ ist und ein grosses Projekt eigenständig auf die Beine stellen kann», sagt der 17-jährige Nils Feigenwinter, Produzent des Science-Fiction-Films «Stiller Planet». Seit über einem Jahr wird jetzt schon daran gearbeitet. Ziel ist es, den Film noch im Herbst dieses Jahres in mehrere Schweizer Kinos zu bringen. Das Kino Weinfelden hat für die Filmpremiere schon zugesagt. Unterstützt werden die Jugendlichen von alasentertainment, über die der Film lizenziert wird.

20 Jugendliche beteiligt

Kopf des Projekts ist Noa Röthlisberger: Er hat das Drehbuch geschrieben und leitet das gesamte Vorhaben. Der 18-jährige Pöstler-Lehrling erfüllt sich damit einen riesigen Traum: «Ich interessiere mich für die Filmregie seit ich sechs Jahre alt bin. Es macht mich überglücklich, dass es jetzt mit meiner ersten Produktion klappt.» Das Interesse für Filme habe er von seinem Vater geerbt, der selbst in dieser Branche arbeitet. Sein grosses Vorbild ist Christoph Nolan («Inception», «Batman»-Trilogie).

Über ein Casting sowie Onlinebewerbungen wurde aus über 300 Jugendlichen aus der ganzen Schweiz ein 20-köpfiges Team zusammengestellt. Das Alter der Crewmitglieder liegt zwischen 14 und 21 Jahren. «Für uns war es wichtig, junge Leute zu engagieren, die dennoch schon Erfahrungen an einem Set gesammelt haben und mit Leidenschaft hinter dem Vorhaben stehen», erklärt Röthlisberger.

30'000 Franken Budget

Auch das Geld spielt eine wichtige Rolle, denn die Ressourcen sind begrenzt: «Dem Team wird keine Gage bezahlt. Es handelt sich um ein Non-Profit-Projekt», so der Weinfelder. Der Crew gehe es jedoch nicht ums Finanzielle, sonder darum Erfahrung zu sammeln und sich auf einer Plattform zu präsentieren. Die Produktion kostet aber auch ohne die Gagen rund 30'000 Franken, die die Jugendlichen unter anderem über Crowdfunding oder private Spenden sammeln konnten.

Gedreht wird dieser Tage in Weinfelden, Märstetten, Tägerschen, St. Gallen und Zürich. Wenn das Projekt abschlossen ist wird ihr Science-Fiction-Film eine Laufzeit von rund 20 bis 30 Minuten haben.

Das Drehbuch

Die Geschichte von «Stiller Planet» spielt im Jahr 2030. Alan Lipperhey ist 22 Jahre alt, macht sein Praktikum beim Raumfahrt-Konzern WRO und darf aufgrund seiner überragenden Intelligenz bereits seinem eigenen Projekt nachgehen. Er möchte ein innovatives Teleskop entwickeln, mit welchem er tiefer als je jemand vor ihm in das Weltall schauen kann.

Als Alan in einer Nacht an seinem Teleskop tüftelt, ereignet sich eine Explosion und der junge Wissenschaftler muss notfallmässig ins Spital eingeliefert werden. Sein Projekt wird deshalb von der WRO nicht mehr weiter unterstützt. Seine jüngere Arbeitskollegin Seraya hilft Alan jedoch in dieser schwierigen Phase und zeigt ihm auf, weshalb es sich lohnt, für einen Traum einzustehen. Doch Seraya verbirgt ein düsteres Geheimnis.

Auf der Webseite stillerplanet.ch werden Sie auf dem Laufenden gehalten.



Ein Ausschnitt aus dem Film.



Sehen Sie selbst wie hinter den Kulissen gearbeitet wird.



Die Jugendlichen haben sich für den Dreh ordentlich ins Zeug gelegt.



«Alle auf Position!»



Szene aus dem Auto.



