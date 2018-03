Polizei hebt Indoor-Hanfanlage aus

Am Montag kurz nach acht Uhr meldete eine Auskunftsperson der Kantonalen Notrufzentrale, dass sie in einem Industriegebäude eine aufgebrochene Tür festgestellt habe. Die ausgerückte Patrouille der Kantonspolizei Thurgau stellte im Innern der Räumlichkeiten eine professionelle Hanf-Indooranlage fest, wie die Polizei am Dienstag mitteilt.

Kurz darauf erschien der Betreiber der Anlage vor Ort und gab gegenüber den Polizisten zu, dass er den Drogenhanf angepflanzt habe. Weiter gab er an, dass ihm die unbekannte Täterschaft über 50 Beleuchtungslampen im Wert von mehreren zehntausend Franken gestohlen hätten. Der 31-jährige Italiener wurde für weitere Abklärungen vorübergehend festgenommen.

Die rund 1500 Hanfpflanzen und die gesamte technische Einrichtung wurden zur Vernichtung sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Thurgauer Kriminalpolizei getätigt. Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld führt eine Strafuntersuchung.

