Polizei prüft künftige Bewerber nun an der Offa

Setzen Sie die Zahlenreihe fort: 5, 1, 8, 4, ... Wüssten Sie die Antwort? Diese und ähnliche Logik-Fragen kann man derzeit an der 42. Frühlings- und Trendmesse Offa in St. Gallen lösen – und zwar am Stand der Kantonspolizei St. Gallen. Der Test, der aus 15 Fragen besteht, gibt einen Teil der theoretischen Polizeischul-Prüfung wieder und zeigt auf, ob man als Polizist geeignet wäre.

«Ein paar Fragen waren relativ einfach»

Den Fragen gestellt haben sich auch Simona Thalmann und Michelle Anderegg. Die beiden 17-jährigen Schülerinnen haben den Test mit 13 von 15 richtigen Antworten absolviert: «Ein paar Fragen waren relativ einfach, aber wenn man etwa einen Begriff nicht kennt, ist es schon noch speziell», sagt Simona. Auch der 16-Jährige Leandro Eberle versuchte sich am Test: «Zu Beginn waren die Fragen schwierig, aber dann ging es recht gut.»

Ob die Schülerinnen tatsächlich einmal Polizistinnen werden wollen, darüber haben sie noch nie konkret nachgedacht: «Wir waren vor allem neugierig, was man überhaupt alles können muss, um Polizist zu werden.» Der 16-jährige Leandro könnte sich den Beruf durchaus vorstellen. Eignen würde er sich mit 12 von 15 Punkten wohl auch.

Was muss man als Polizist überhaupt können?

Was braucht es, um Polizist zu werden?

Der Kantonspolizei St. Gallen sei es wichtig, mit den Bürgern in Kontakt zu treten, lässt sie verlauten. «Das Quiz ist ein erster Schritt für junge Leute, auf eine mehr oder weniger ernste Art einen Eignungstest durchzuführen», sagt Sprecher Markus Rutz vor Ort. Die Fragen drehen sich um Allgemeinwissen, es sind aber auch Rechen- und Deutschkenntnisse gefragt. «Auch das Vorstellungsvermögen ist wichtig bei gewissen Fragen», so Rutz.

Bei der Polizeiaufnahmeprüfung gibt es zusätzlich zum umfangreichen theoretischen Teil auch noch einen Sporttest. «Zudem braucht es einen einwandfreien Leumund, man muss Schweizer Bürger sein und den definitiven Fahrausweis besitzen», erklärt der Sprecher weiter. Die weiteren Voraussetzungen könne man auf dieser Webseite nachschauen, so Rutz: «Dort finden junge interessierte Leute alle Anforderungen.»

Die Offa ist vom 11. bis 15. April täglich für die Besucher geöffnet.

