Polizei wird via Google-Rezension übel beschimpft

«Mir wurde von den Hurensöhnen bei 80 km/h der Weg abgeschnitten, die standen einfach am Strassenrand ohne Signale ohne irgendwelche Lichter oder Zeichen. Die Strasse war übersichtlich und frei. Der Typ wollte, dass ich in ihn reinfahre damit er mich zum Verbrecher machen kann», beginnt eine Google-Rezension über die Kantonspolizei St. Gallen. Sie wurde vor etwa einem Monat unter dem Pseudonym «Dagobert Duck» abgegeben. Der Verfasser habe den Vorfall gemeldet, doch niemand würde etwas tun, heisst es weiter. «Das nagt so an mir. Diese Wut auf den wird immer grösser», endet der Post.

Die Kantonspolizei St. Gallen weiss von der Rezension und ist wenig erfreut, wie es auf Anfrage heisst. «Wir sind der Sache nachgegangen, doch es gibt keinen Fall, der sich mit den Vorwürfen decken würde», sagt Sprecher Florian Schneider. Deshalb habe man den Kommentar auch bei Google gemeldet, nicht zuletzt wegen der üblen Beschimpfungen. Selber löschen könne man ihn nicht. Das ist nun schon drei Wochen her. Auf der Support-Seite von Google heisst es dazu: «Bitte haben Sie etwas Geduld. Es kann mehrere Tage dauern, bis eine Rezension überprüft wird.» Gemeldet werden können auch nur Rezensionen, die gegen die Richtlinien verstossen, nicht solche, die einfach nicht gefallen. Erst als 20 Minuten am Dienstag bei Google nachhakt, wird die Rezension plötzlich gelöscht.

Austausch via Facebook

In einer weiteren Rezension wird der Kapo St. Gallen vorgeworfen, ein Polizist aus ihren Reihen habe betrunken Autofahrer kontrolliert. Auch darauf kann sich die Polizei keinen Reim machen, wie es auf Anfrage heisst. Der Verdacht liegt nahe, dass beide Rezensionen schlicht erfunden sind. «Das ist schon sehr ärgerlich», so Schneider. Vor allem, weil man auch keine Möglichkeit habe, das zu klären, da mindestens eine der Rezensionen unter Pseudonym verfasst wurde.

Dabei gehe man mit Kritik generell offen um. Das zeige sich auch auf der Facebook-Seite der Kapo SG, die sehr intensiv betreut werde. «Wenn Kritik kommt, suchen wir mit dem Betroffenen das Gespräch», so Schneider. Die Polizei könne durchaus Fehler eingestehen und sich auch entschuldigen. Der Austausch mit der Bevölkerung via Facebook werde sehr geschätzt.

Auch die Kantonspolizei Thurgau setzt auf Facebook auf den Dialog. Zudem wird versucht, via Social Media die Bevölkerung auf einer anderen Ebene anzusprechen, wie diese Beispiele zeigen:

Polizei kann auch lustig, aber nur auf Facebook

Wer nun aber glaubt, die Kantonspolizeien würden nur mit Kritik eingedeckt, irrt. «Regelmässig erhalten wir Briefe, in denen sich Menschen für unsere Arbeit bedanken, oder sogar Geschenke», erzählt Schneider. Positives und Negatives halte sich etwa die Waage. Dabei fällt auf, dass die Rückmeldungen entweder extreme Zufriedenheit oder eben halt extreme Unzufriedenheit mit der Arbeit der Polizei ausdrücken.

(taw)