Wie es genau angefangen hat und warum, weiss niemand so genau. Doch im Appenzellerland ziehen Männer und Buben einmal pro Jahr einen Baumstamm durch die Gegend und verkaufen ihn am Abend an den Meistbietenden. Der Brauch heisst Bloch und Dokumentarfilmer Thomas Rickenmann hat darüber einen Film gedreht. Am Sonntag feierte «s'Bloch» Vorpremiere im Cinéwil. Mit dabei: rauchende Kinder aus Schwellbrunn AR.

Umfrage Werden Sie sich s'Bloch ansehen? Ja, sobald er in den Kinos ist

Vielleicht mal

Zuhause auf DVD

«Am s'Bloch dürfen die Kinder rauchen, wie an der Viehschau auch», sagt Thomas Rickenmann, dessen Filme «z'Alp» (2013) und «Alpzyt» (2016) regelrechte Kassenschlager waren. Natürlich geht es beim Brauch um viel mehr als nur um einen geschmückten Baumstamm, rauchende Kinder und Beizen: «Was mich am Bloch so fasziniert, ist dieses bedingungslose Dabeisein und Herzblut, obwohl es von aussen gesehen völlig sinnlos wirkt», sagt der Toggenburger. Nicht einmal Volkskundler könnten den Brauch erklären, der übrigens in leicht veränderter Form auch im Tirol verbreitet ist. Dort heisst er Blochziehen.

Rauchende Kinder ziehen Baumstamm durchs Land

Vermutlich erschliesse sich der Sinn der Sache nur jenen, die am Bloch teilnehmen. Alle Jahre, am Montag nach Aschermittwoch, ziehen Männer von fünf Ausserrhoder Gemeinden mit einem entasteten und geschmückten Baumstamm, s'Bloch, auf einem Wagen los und ziehen ihn durch die Gegend. Dabei legen sie in den Dörfern Beizenpausen ein und zauren.

Jede Gemeinde lebt den Brauch etwas anders: In Schwellbrunn, Hundwil und Stein ziehen Buben den Bloch, Urnäsch macht den Brauch nur alle ungeraden Jahre mit. Wenn die Blochmannschaften am Abend wieder auf dem heimischen Dorfplatz ankommen, wird der Baumstamm versteigert. «Das bringt etwa 3000 Franken ein», weiss Rickenmann. Das Geld werde in den nächsten Blochzug investiert. Gewinn wird mit dem Bloch also nicht gemacht.

Akzeptiert, wo andere nie Zugang gehabt hätten

Rickenmann hatte als einziger Aussenstehender das Privileg, die Blochgruppen auch in intimen Momenten zu begleiten. «Mein Vorteil war, dass mich nach dem fünften Film übers Appenzellerland schon viele der Einheimischen kannten», erklärt der Filmer. So sei er akzeptiert worden, wo andere nie Zugang gehabt hätten, zum Beispiel an den Vorversammlungen des Bloch.

Für sein Werk brauchte Rickenmann, der praktisch alles selber filmte und schnitt, rund vier Jahre. Im Appenzellerland wurde er deshalb schnell als umtriebiger Drohnenpilot bekannt: Die Silvesterchläuse aus Urnäsch verewigten ihn diesen Silvester auf einem ihrer Hüte, wie er eine Drohne über einen Appenzeller Hof steuert. «Eine besondere Ehre», so der Filmer. Mit seiner Doku «Silvesterchlausen» schlug er 2011 übrigens sogar den Film «Twilight» in Sachen Besucherzahlen.

Obwohl «s'Bloch» wie seine anderen Filme viel Idylle zeigt, gelang Rickenmanns neuster Wurf nicht ohne Schwierigkeiten: «Wenn wir von draussen in die Beiz kamen, lief mir ständig die Linse an und ich konnte während einer halben Stunde nicht filmen.» So habe er gute Szenen verpasst. Aber eben: «Im Dokumentarfilm kann man die Szene nicht wiederholen.»

Der Film läuft am Donnerstag in diesen Kinos an.

(tso)