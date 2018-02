Beleidigung provoziert, nur um klagen zu können?

«Vorsicht, Daniel Weber wirbt wieder um neue Kunden», schreibt ein Leser-Reporter zum Bild eines Flyers, in dem Weber dafür wirbt, Steuererklärungen für Private zu erledigen. 20 Minuten berichtete bereits vor viereinhalb Jahren über Weber. Der St. Galler nennt sich Rechtsberater. Dieser Titel ist im Gegensatz zu Anwalt nicht geschützt.

Im November 2012 wurde Weber vor dem Kreisgericht St.Gallen wegen versuchter Nötigung verurteilt.

Nun hat Weber erneut Ärger. Im Juni 2017 flatterte bei ihm eine Anklageschrift der St. Galler Staatsanwaltschaft ins Haus, in der er erneut der versuchten Nötigung beschuldigt wird. Verhandelt wird der Fall am 12. April 2018 am Kreisgericht St. Gallen.

Erfolgreich provoziert

Seine Masche laut Anklageschrift: Er provozierte Kundinnen, die sich von ihm die Steuererklärung ausfüllen liessen, so lange, bis sie ihn beleidigten. In zwei Fällen klappte das. Von einer Frau forderte er Ende März 2015 den vereinbarten Lohn für das Ausfüllen der Steuererklärung ein zweites Mal ein. Ausserdem beschied er der Frau, dass er ihr Verhalten als «etwas peinlich» empfinde, da sie es seit bald vier Wochen nicht geschafft habe, zwei Blätter zu unterzeichnen. Die Frau liess sich davon provozieren und bezeichnete Weber in einem SMS als Betrüger.

Laut Anklageschrift sei es Webers Plan gewesen, beschimpft zu werden. Denn in der Folge stellte Weber der Frau in Aussicht, er werde Strafanzeige wegen Beschimpfung erstatten und eine Betreibung gegen sie einleiten. Die Drohungen verwirklichte Weber knapp zwei Wochen später. Wieder gut zwei Wochen später bot er der Frau eine aussergerichtliche Einigung an.

Als «Arschloch» beschimpft

Ähnliches ereignete sich im März 2015 mit einer Frau aus Goldach. Nachdem Weber mehrere Termine platzen liess, bezeichnete die Frau ihn per SMS als «Arschloch». Darauf teilte Weber der Frau mit, er werde Strafanzeige wegen Beschimpfung erstatten. Anlässlich der Strafverfahrens müsse sein Mobiltelefon beschlagnahmt werden. Daraus würde ihm ein geschäftlicher Verlust entstehen, den sie ihm ersetzen müsse. Das Ganze werde richtig teuer für sie werden. Zudem müsse sie mit einem Eintrag im Strafregister rechnen.

Weber erstattete darauf tatsächlich Strafanzeige und liess zudem 350 Franken in Betreibung setzen. Später bot er der Frau an, von der Strafanzeige und der Betreibung Abstand zu nehmen, falls sie sich mit ihm aussergerichtlich einige.

Unbedingte Freiheitsstrafe gefordert

Die Staatsanwaltschaft wertet das Vorgehen Webers gegenüber den Frauen als Nötigung und hat entsprechend Anklage erhoben.

Weber ist neben der Nötigung noch wegen weiterer Delikte angeklagt. Die Staatsanwaltschaft fordert als Sanktion eine unbedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten sowie eine Geldstrafe und eine Busse. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Daniel Weber wollte am Montag gegenüber 20 Minuten keine Stellung nehmen.



(20 Minuten)