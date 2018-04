Tiertrainerin wird während Show reanimiert

Ein Leser-Reporter aus Schaffhausen machte am Karfreitag einen Ausflug ins Connyland nach Lipperswil TG. Während der Seelöwen-Show nahm der Ausflug ein jähes Ende. «Als die Tiertrainerin eine Detektivaufführung mit den Seelöwen zeigte, lag sie plötzlich am Boden», so der 29-Jährige. Er habe erst gedacht, sie spiele eine Verletzte. Doch bald sei klar gewesen, dass etwas Ungeplantes geschehen ist. «Es sah aus wie ein epileptischer Anfall.»

Sofort seien der Supervisor und Angestellte sowie ein Mann aus dem Publikum zur Frau gerannt und hätten Erste-Hilfe-Massnahmen eingeleitet. Auch ein Defibrillator sei zum Einsatz gekommen. Die Frau musste wiederbelebt werden.

Rega im Anflug

Das Ganze geschah während der Aufführung und somit vor viel Publikum. «Der Park war am Karfreitagnachmittag proppenvoll», sagt der Leser-Reporter. Für ihn war der Ausflug in den Freizeitpark mit dem tragischen Vorfall beendet. Er sei nach dem Vorfall sofort mit seiner Freundin zum Parkplatz und nach Hause.

«Als wir auf dem Parkplatz ankamen, war auch schon die Rega zu sehen.» Der Frau sei wohl sehr schnell geholfen worden. «Ein Kompliment an den Park, dass so rasch und professionell gehandelt wurde.» Das sei im vollen Freizeitpark sicher eine Herausforderung gewesen.

Als sich der Schock gelegt hatte, fragten er und seine Freundin sich, wie es der Seelöwentrainerin wohl geht und was ihr passiert sei. «Leider gibt es dazu keine Infos auf der Website oder ähnlich.»

Weitere Tests nötig

«Der Mitarbeiterin geht es den Umständen entsprechend wieder gut», sagt Dzemila Spahic vom Connyland auf Anfrage. Sie habe die Mitarbeiterin im Spital besucht, wo sich diese auch eine Woche nach dem Vorfall noch befindet. «Die Ursache konnte noch nicht endgültig festgestellt werden. Es werden noch weitere Tests durchgeführt.»

Die Tiertrainerin hatte Glück: «Im Publikum befand sich ein Arzt, der sofort erste Hilfe leistete und die Kollegin reanimierte.» Sie hoffe nun, dass es der Seelöwentrainerin bald wieder gut gehe.

Die Kantonspolizei Thurgau bestätigt, dass es am Karfreitag beim Connyland einen Regaeinsatz wegen eines medizinischen Notfalls gegeben hatte.

