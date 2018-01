Rentner übernachtet in Auto, weil es steckenblieb

Der Autofahrer war um 1 Uhr auf der Wolfsbergstrasse in Richtung Wäldi unterwegs, wie die Kapo Thurgau mitteilt. Weil er wegen eines entgegenkommenden Autos erschrak, lenkte er es in die Wiese – und blieb dort stecken.

Eine Drittperson, die zufällig dort vorbei kam, informierte am nächsten Morgen die Polizei. Diese trafe den Mann kurz nach 8 Uhr unverletzt in seinem Auto an, wie es in der Medienmitteilung heisst. Weil ein Atemalkoholtest ein Resultat von über 0,6 mg/l (1,2 Promille) ergab, wurde eine Blutprobe angeordnet. Der 72-jährige Schweizer musste seinen Fahrausweis zu Handen des Strassenverkehrsamts abgeben.

