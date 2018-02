Rentner werden aus Langeweile kriminell

Anfang Februar betrat ein 71-Jähriger in Arbon einen Tankstellenshop, bedrohte die Angestellten verbal und stahl mehrere hundert Franken. Der Mann flüchtete zu Fuss. Fünf Tage später wurde er von der Kantonspolizei Thurgau geschnappt.

Ein weiteres Beispiel für Alterskriminalität in der Ostschweiz zeigt ein aktueller Gerichtsfall im Kanton St. Gallen: Ein 65-Jähriger wurde im Februar zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt, weil er im Oktober 2015 mit einer Pistole erst die Gemeindeverwaltung und dann eine Raiffeisenbank in Kaltbrunn SG überfallen hatte.

Steigender Trend

In Meggen LU hat die Polizei im Januar 2018 sogar einen 80-jährigen Bankräuber gefasst.

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass die Alterskriminalität in der Schweiz kontinuierlich steigt: Laut dem Bundesamt für Statistik waren 2011 noch 4361 strafrechtlich Beschuldigte über 60 Jahre alt – fünf Jahre später sind es 5263 Personen – ein Anstieg um 20 Prozent. Meist sind es eher leichte Straftaten.

Im Kanton Thurgau hat sich die Zahl der kriminellen Senioren zwischen den Jahren 2011 und 2016 verdoppelt. Im Kanton Appenzell Innerrhoden ist die Zahl sogar um 120 Prozent gestiegen. In St. Gallen wurde nur ein leichter Anstieg verzeichnet. Im Appenzell Ausserrhoden ist die Zahl rückläufig.

Rentner auf der Suche nach dem Kick

Für den Anstieg gibt es verschiedene Gründe, natürlich spielt die demographische Entwicklung eine Rolle. «Wenn es mehr

alte Menschen gibt, steigt in dieser Altersklasse

auch die Zahl der Delikte», so Thomas Knecht, leitender Arzt im Fachbereich Forensik am Psychiatrischen Zentrum AR in Herisau, gegenüber der «Ostschweiz am Sonntag». Aber auch Altersarmut oder Demenz können eine Rolle spielen.

Ein weiterer Aspekt ist die Suche nach dem Kick. Oft würden Senioren schlicht die Monotonie in ihrem Leben nicht mehr aushalten: «Eine existenzielle Leere kann alte Menschen auf Ideen bringen, die sie sonst nicht hätten», so Knecht. Das könne sich auch darin äussern, dass Rentner etwa plötzlich an der Börse spekulieren, ins Casino gehen oder nach Grenzüberschreitungen im sexuellen Bereich suchen.

Sabina Misoch von der St. Galler Fachhochschule leitet das derzeit grösste nationale Altersforschungsprojekt. Sie weist noch auf einen weiteren Erklärungsansatz hin: «Ältere Menschen leiden, weil sie sich gesellschaftlich nicht mehr wahrgenommen fühlen», so Misoch zu der «Ostschweiz am Sonntag». Senioren würden durch kriminelle Taten die Möglichkeit sehen, Aufmerksamkeit zu erlangen und wieder sozialen Kontakt herzustellen.

