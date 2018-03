Wütender Richter vertagt Prozess

«Richter sauer, Urteil vertagt: Geschädigte, Zeugin und Anwalt bei spontanem Trinkspiel während Verhandlungspause dabei», titelte der «Südkurier» am Freitag.

Umfrage Haben Sie schon mal Bierpong gespielt? Klar, sogar mehrmals.

Ja, einmal.

Nein, aber ich würde gerne mal.

Noch nie.

Kann mich nicht erinnern.

Was ist Bierpong?



Das Spiel funktioniert so: Zwei Teams mit je zwei Spielern treten gegeneinander an. Auf einem Tisch stellen dazu beide Teams je zehn Becher auf, die mit Bier gefüllt werden. Dann versuchen die Teams, Ping-Pong-Bälle in die Becher der Gegner zu werfen. Wird der Becher getroffen, müssen diese das Bier austrinken. Jenes Team, das früher alle Becher leer hat, verliert das Game. (gwa)

Was war geschehen? In der Verhandlungspause sieht Franz Klaiber, Richter und Direktor des Amtsgerichts Konstanz, dass in der Laube vor dem Gericht gefeiert wird. Er erkennt, dass dort das Trinkspiel Bierpong gespielt wird. Brisant: Mit dabei sind die Geschädigte, eine 20-jährige Studentin sowie die Zeugin des Falles, der gerade verhandelt wird sowie deren Anwalt. Im Fall geht es um den Vorwurf der versuchten sexuellen Nötigung. Dabei soll auch Bierpong eine Rolle gespielt haben, wie der «Südkurier» weiter schreibt.

Nötigung nach Bierpongspiel

Zurück im Gerichtssaal macht der Richter klar, dass er das Verhalten missbillige und vertagt kurzerhand die Verhandlung. Im Prozess ging es darum, dass sich die Studentin an einer Party, an der auch Bierpong gespielt wurde, von einem 21-jährigen Syrer bedrängt fühlte. Er soll versucht haben, sie in einem zuvor abgeschlossenen Zimmer in einer Wohngemeinschaft gegen ihren Willen zu küssen. Dabei soll der Syrer die Studentin aufs Bett geschubst und sich auf sie gesetzt haben. Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe. Er habe die Frau nicht gegen ihren Willen festgehalten.

Nur geschaut, nicht mitgespielt

Wegen des Bierpongspiels in der Verhandlungspause wurde der Prozess auf den 21. März vertagt. Laut Anwalt wäre die Vertagung nicht nötig gewesen, denn es handle sich um ein Missverständnis.

Zwei mit der Studentin und der Zeugin befreundete Studenten seien laut Anwalt am Bierpongspielen gewesen. Man habe sich mit ihnen unterhalten, aber keine der am Prozess beteiligten Personen habe Bierpong gespielt. Er selbst habe sich lediglich den Tisch angesehen, weil er das Trinkspiel zuvor nicht kannte. Aus der Ferne könne das irritierend wirken, das könne er verstehen. Doch er hätte es bevorzugt, wenn das Gericht nach dem Vorfall gefragt hätte, statt den Prozess zu vertagen.

(20 Minuten)