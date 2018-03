SBB lässt behindertes Paar im Stich

Claudia und Adrian Bürge wollten am Sonntag mit dem Zug von Wohlen nach Wattwil SG fahren. Was sich einfach anhört, ist für die beiden eine grosse Herausforderung – sie haben nämlich eine starke Sehbehinderung. Doch nicht nur darum gestaltete sich die Reise schwierig: Als sie im Vorfeld beim SBB Call Center Handicap eine Umsteigehilfe für den Bahnhof Wil beantragten, wurde ihnen diese verwehrt.

Man habe ihnen mitgeteilt, dass das am Wiler Bahnhof nicht möglich sei und sie für eine Umsteigehilfe via St. Gallen fahren müssten. Das kam für das Paar nicht infrage: «Die Fahrt über St.Gallen bedeutet für uns nicht nur eine längere Reisezeit, sondern auch höhere Kosten», erklärt Adrian Bürge gegenüber den «Wiler-Nachrichten».

Reisende müssen selber zurecht finden

Für die SBB ist der Fall klar: «Entspricht ein Bahnhof den gesetzlichen Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes, dann gilt dieser Standort als autonom zugänglich. Dies ist beim Bahnhof Wil der Fall», wird der Entscheid gegenüber den «Wiler Nachrichten» begründet. Zu den Vorgaben gehören etwa taktile Elemente am Boden, Perronanschriften auf den Handläufen in Braille und akustische Kundeninformation.

Wegen des negativen Bescheids der SBB wendete sich Bürge ans Info Center der Stadt Wil und gelangte an Sachbearbeiter Ruedi Schär. Auch er erhielt von der SBB die gleiche Antwort und bot deshalb an, das Paar selbst auf das richtige Gleis zu begleiten.

Leider war das gar nicht so einfach. «Mir fiel plötzlich auf, wie viele Hindernisse es am Bahnhof gibt, wenn man nichts sieht», wird Schär von der Zeitung zitiert. Und so kam es, wie es kommen musste: Das Paar verpasste den Zug. Schär fuhr die beiden deshalb kurzerhand selbst nach Wattwil SG. Für ihn ist nach diesem Vorfall klar, dass nun das Thema Bahnhofpatenschaft wieder aufgegriffen werden muss.





(viv)