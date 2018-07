Schrottreifes Auto brennt komplett aus

Auf seiner Fahrt am Abschleppseil in Richtung Entsorgungshof hat am Freitag in Landquart GR ein Auto aus unbekannten Gründen Feuer gefangen. Das vollständig ausgebrannte Fahrzeug war danach definitiv reif für den Schrottplatz.

Verletzt wurde gemäss Angaben der Kantonspolizei Graubünden vom Samstag niemand. Das Feuer konnte erst durch die 15 Angehörigen der Feuerwehr gelöscht werden.

(bee/sda)