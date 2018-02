Schüler (15) wird nachts aus Zug geworfen

Der Vorfall ereignete sich um 23.40 Uhr vergangenen Dienstag. Drei Jugendliche (14, 15 und 15 Jahre alt) waren bei einer Freundin zu Besuch. Mit dem letzten Zug sollten sie heimfahren und am Bahnhof hätten sie die Eltern abgeholt. Doch so weit kam es nicht, wie der «Südkurier» schreibt.

Der 15-Jährige hatte nämlich seine Schülerfahrkarte vergessen und auch den Schülerausweis nicht dabei. Die Zugbegleiterin verlangte deshalb ein Bild des Ausweises. Doch der Handyakku des Schülers war leer. Laut dem «Südkurier» bestand die Zugbegleiterin deshalb darauf, dass er beim nächsten Halt, dem Bahnhof Eriskirch am deutschen Bodenseeufer, aussteigen muss. Seine Begleiter zeigten sich solidarisch und stiegen mit aus.

Kein Einzelfall

Für den Vater der 14-Jährigen ein Unding: «Als der Zug in Eriskirch abfuhr, schaute die Zugbegleiterin noch aus dem Zug und hatte Blickkontakt mit den Kindern.» Weil seine Tochter ebenfalls kaum Akku auf dem Handy hatte und das Handy des anderen Begleiters kein Netz hatte, konnten die Jugendlichen ihre Eltern erst später verständigen. Schliesslich wurden sie von ihnen abgeholt.

In einem Beschwerdemail wendete sich der Vater an die Deutsche Bahn. «Wie kann es sein, dass eine Zugbegleiterin einen 15-Jährigen nachts bei Minusgraden alleine aus dem Zug wirft», fragt er. Der nächste Zug wäre erst um 5.44 Uhr gekommen. Bei der Bahn gibt man das Fehlverhalten zu und entschuldigt sich dafür. Man werde den Fall intern aufarbeiten. Laut dem «Südkurier» ist es leider kein Einzelfall. In der Region Bodensee wurden in den vergangenen Wochen drei Fälle bekannt, bei denen Minderjährige ohne Billet aus dem Zug geworfen wurden.

Wie reagieren SBB und Thurbo?

Bei der SBB und bei Thurbo würde man einen solchen Fall wie folgt handhaben: «Wenn jemand sein Abo vergessen hat, werden im Zug die Personalien erfasst und der Kunde kann nachträglich bei einem Bahnhof das Abo vorweisen. Dann ist nur eine Gebühr von fünf Franken fällig», erklärt Werner Fritschi, stellvertretender Geschäftsführer der Thurbo AG, auf Anfrage. Wenn jemand ein SwissPass (z.B. mit einem GA) vergessen habe und sich im Zug ausweisen könne, dann erfolge die Abklärung gleich im Zug und der Kunde kann die Gebühr von fünf Franken im Zug entrichten und der Fall ist erledigt. Dieses Vorgehen gelte für alle Fahrgäste – gleich welchen Alters.

Zum Aussteigen aufgefordert werden Fahrgästen nur dann, wenn sie sich bei der Kontrolle nicht kooperativ zeigen und sich weigern trotz Schwarzfahren die Personalien anzugeben. «Käme es zu einem Ausstieg, würde der Reisende von unserem Kontrollpersonal begleitet und betreut», so SBB-Sprecher Christian Ginsig. In der Regel werde dann auch die Polizei hinzugezogen.

