Schwan friert in Weiher fest – Feuerwehr rettet ihn

«Am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr erhielt ich einen Anruf, im Stadtweiher in Arbon sei ein Schwan festgefroren», erzählt Christian Müller, Präsident der Volière-Gesellschaft St. Gallen. Offenbar steckte das Tier dort schon seit Montag. Für Müller war sofort klar, dass man die Feuerwehr aufbieten musste. Den Schwan einfach so zu befreien, sei nicht möglich gewesen, zu dünn sei das Eis gewesen.



Die Schwanenrettung in Arbon. (Video: Facebook/Feuerwehr St. Gallen)

Nebst der Feuerwehr Arbon war auch die St. Galler Feuerwehr im Einsatz. Rund 20 Minuten dauerte die Rettung. «Ein Feuerwehrmann konnte mit einem Kühlschutzanzug und auf einer Eisrettungsplattform zum Schwan gelangen», sagt René Sonderegger, Zugführer der St. Galler Berufsfeuerwehr. Das Tier habe sich zuvor völlig verängstigt aus dem Eis gerissen. «Obwohl der Schwan komplett erschöpft war, watschelte er davon und versuchte sogar wegzufliegen», so Sonderegger. Am Ufer konnte das Tier schliesslich mit einem Netz eingefangen werden.

Von Möwen oder Fuchs gefressen

Laut Müller hätte das Tier wohl nicht viel länger im Eis überlebt. Nebst der Erschöpfung komme auch der Nahrungsmangel hinzu. Zudem hätte es auch von einem Fuchs gefressen werden können. «Am Kadaver hätten sicherlich die Möwen Freude gehabt. Es hatte auch schon unzählige dort», so Müller. Inzwischen ist der Schwan auf der Pflegestation.

Laut Müller ist es nicht der erste Schwan, der diese Tage in der Ostschweiz festfror. In Kreuzlingen seien bereits zwei Tiere festgefroren, diese hätte man aber nicht mehr retten können. Das Problem sind gemäss dem Fachmann nicht die Füsse, sondern die Federn, die festfrieren. «Wer ein festgefrorenes Tier sieht, soll die Polizei verständigen», so Müller.

(viv)