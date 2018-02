Schwan treibt seine Jungen auf die Strasse

Derzeit lenken sieben Schwäne auf der St. Gallerstrasse entlang dem Werdenbergersee die Autofahrer ab. Gefährlich nahe der Strasse halten sie sich auf einem schmalen Grasstreifen auf, wie der «W&O» schreibt. Manchmal kommen sie sogar auf die Strasse.

Umfrage Waren Sie auch schon am Werdenbergersee wegen den Schwänen? Ja klar, dafür ist der See doch bekannt.

Noch nie zuvor gehört.

Tiere interessieren mich nicht.

Schuld daran ist der Schwanenvater. Denn dieser lässt die Jungtiere, die im Frühling 2017 geboren sind, nicht mehr ins Wasser. Sobald sich die Schwäne dem See nähern, treibt er sie mit lautem Flügelschlag davon. Hilft das nichts, setzt er mit Schnabelhieben nach.



(Video: Youtube/Werdenberger und Obertoggenburger)

Revier zu klein

Was auf den ersten Blick brutal wirkt, ist laut Wildhüter Silvan Eugster ein völlig natürliches Verhalten. Bald nämlich legt die Schwanenmutter neue Eier. Weil aber das Revier rund um den Werdenbergersee nur Raum für ein Schwanenpaar bietet, muss der Nachwuchs Platz machen und sich ein eigenes Quartier suchen.

Wegen der speziellen Situation am Werdenbergersee muss nun der Wildhüter eingreifen, da die Tiere die Verkehrssicherheit gefährden. In den nächsten Tagen werden die Schwäne mit Netzen eingefangen und im Rhein ausgesetzt, so Eugster zum

W&O.

(20M)