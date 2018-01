«Wenn er Eier legt, müssen wir sie zerstören»

«Schwarze Schwäne sind ziemlich aggressive Vögel, die die einheimischen Schwäne und Enten bedrängen», sagt Barbara Stoecklin, Vorstandsmitglied des Vogelschutzvereins Meise, gegenüber TVO. Deshalb halte sich ihre Freude über das Tier auch in Grenzen. Doch solange der Schwan ein Einzelgänger bleibe, dürfte es für die weissen Schwäne nicht zum grossen Problem werden.

In der Schweiz sind schwarze Schwäne bisher nicht heimisch. Das soll laut Stoecklin auch so bleiben. Sie vermutet, dass der Vogel ein Nachkomme aus der Population vom Thunersee ist. «Man wollte die Jungen dieses Paares eigentlich töten, bevor sie ausfliegen, hat es dann aber doch nicht getan», sagt Stoecklin.

Wenn er sich paart wird er vertrieben

Beim Thurgauer Amt für Jagd- und Fischereiverwaltung ist man noch nicht über den Exoten informiert. Doch auch dort wird der schwarze Schwan nicht als willkommener Gast empfunden. «Grundsätzlich haben wir Exoten nicht gerne in unser Wildbahn», sagt Amtsleiter Roman Kistler. Neben der Gefahr, dass sie einheimische Vögel bedrängen, sieht Kistler ein weiteres Problem: «Exoten tragen oft Krankheiten oder Parasiten mit sich, an die die einheimischen Tiere nicht angepasst sind.»

Mit einer Ausbreitung des Vogels in der Schweiz sei jedoch vorerst nicht zu rechnen. Mit den weissen Schwänen kann er sich nämlich nicht paaren: «Es ist eine ganz andere Art. Das ist so als würden man versuchen, Elefanten mit Mäusen zu kreuzen», so der Amtsleiter. Falls sich aber ein Artgenosse zum schwarzen Schwan geselle, müsse man die Tiere auf jeden Fall entfernen. «Wenn es trotzdem schon zur Brut gekommen ist, müssen auch die Eier zerstört werden, um ein Ausbreiten früh zu verhindern», erklärt Kistler.

Selbst wenn schon Nachwuchs geschlüpft sei erlaube die rechtliche Grundlage eine Tötung von Jungtieren einer nicht einheimischen Art.





(viv)