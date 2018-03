Ohne Schweissflecken durch den Alltag

«Ich wollte die Arme heben, ohne dass man mir anmerkt, dass ich schwitze», sagt Emiliano Arena, Gründer des neuen Modelabels ECLEA, gegenüber 20 Minuten. Darum will er eine spezielle Kleiderkollektion für schwitzende Männer lancieren.

Umfrage Haben Sie auch Schweissränder unter den Armen? Ja, immer.

Ja, manchmal.

Selten.

Nie, zum Glück.

Ich schwitze nicht.

Arena selbst sei immer wieder auf die Schweissflecken unter seinen Armen aufmerksam gemacht worden: «Bei Vorträgen hörte ich immer wieder dieselbe Frage: ‹Bist du nervös oder aufgeregt?›», sagt der 48-Jährige. Dabei sei das genetisch bedingt, gewisse Menschen würden einfach stärker schwitzen als andere. «Ich dachte mir, ich brauche eine Kleiderlinie, die genau dieses Problem löst», erklärt Arena.

Ketchup-Flecken einfach abwischen

Wie die «Appenzeller Zeitung» schreibt, beauftragte der aus einer Schneiderfamilie stammende Waldstatter einen italienischen Modedesigner, klassische Herrenhemden und Poloshirts für ihn zu entwerfen. «Von aussen sind sie wasserabweisend und haben den sogenannten Lotoseffekt, während sie von innen absorbierend sind», erklärt Arena. Der Stoff sei in der Mitte geteilt. Zudem trockne er im Innern dreimal schneller als konventioneller Stoff. Eine Testperson habe ihm sogar gesagt, dass sie gar nicht gemerkt hat, dass sie schwitzte.



Durch den sogenannten Lotoseffekt lassen sich Ketchup-Flecken einfach mit einem Lappen abwischen. (Video: Emiliano Arena)



Genauso leicht lassen sich Rotweinflecken entfernen. (Video: Emiliano Arena)

Die Kleidung sei auch geruchsneutral und verfüge über einen Kühleffekt. «Riecht man nach dem Tragen am Stoff, nimmt man höchstens den Duft des Deos wahr», erklärt Arena. Seine Testpersonen hätten das Gefühl gehabt, man könne ein Hemd oder Poloshirt ruhig zwei- bis dreimal anziehen. «Nach drei Tagen merkt man dann aber den Geruch schon etwas, das ist ja auch nicht mehr so hygienisch», sagt der Unternehmensgründer. Auch seien seine Testpersonen vom Tragekomfort überrascht gewesen.



Von aussen sind keine Flecken sichtbar. (Video: Emiliano Arena)

Härtetest in der Sauna

In erster Linie wolle er Geschäftsmännern im Alltag helfen, sagt Arena. Oft müsse man gerade auf Reisen schnell ein Taxi oder einen Bus finden und hetzen. «Da schwitzt fast jeder Mann, und dann muss er auch noch eine Präsentation halten.»



Der Entstehungsprozess. (Video: Emiliano Arena)

Bald will Arena noch ein Video mit einem Härtetest machen, um allen Zweiflern zu zeigen, was in seiner Kleiderkollektion steckt: «Wir wollen uns mit einem normalen T-Shirt und einem T-Shirt aus unserer Kollektion in eine Sauna setzen, um den Unterschied deutlich zu zeigen», sagt Arena.

Ohne Schweissflecken durch den Alltag

Die für eine Serienproduktion benötigten 80'000 Franken sammelt der Unternehmensgründer nun mit einer Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter. Wer das Projekt unterstützt, sei nicht einfach nur ein Spender: «Die Unterstützer geniessen 18 bis 20 Prozent Rabatt.» Arenas Produkte kosten zwischen 99 und 179 Franken.



Die Technologie. (Video: Emiliano Arena)

(lad)