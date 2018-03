Sehen Sie den Fehler auf diesem Bild?

Gerade im Frühling werden Bäume und Sträucher geschnitten und anschliessend das Material auf kleinen Anhängern und Lieferwagen zum Kompostierplatz bzw. zur Deponie gebracht. Dabei ist die Ladungssicherung sehr wichtig, denn nur so kann die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet werden, heisst es am Dienstag in einer Mitteilung der Landespolizei Liechtenstein.

Entscheidend ist, dass die Ladung gegen Verrutschen, Umfallen oder Herabfallen bei verkehrsüblichen Fahrzuständen, aber auch bei brüsken Ausweichmanövern oder Vollbremsungen immer korrekt gesichert ist. Eine ungenügende Ladungssicherung gefährdet andere Verkehrsteilnehmer und kann im schlimmsten Fall einen Verkehrsunfall verursachen. Die daraus entstehenden Folgen für den Lenker oder die Lenkerin (Strafanzeige, Busse, Versicherungsansprüche der Geschädigten und eventuelle Administrativmassnahmen) können gravierend sein.

Die Landespolizei wird im Frühling vermehrt ein Augenmerk auf die Ladungssicherung bei Fahrzeugen machen. Jeder, der fahre, sei grundsätzlich für die Ladung und die Ladungssicherheit verantwortlich.

