So halten Schafbauern den Wolf auf Distanz

Naturfotograf und Autor Peter Dettling lancierte im März 2018 seine Dokumentarserie «Einmal um die Sonne mit den Calanda-Wölfen». Im Wochentakt veröffentlicht Dettling auf seiner Webseite neue Episoden. Geplant sind 52 Folgen.

Umfrage Haben Sie schon mal einen Wolf gesehen? Ja, sogar in der Natur.

Ja, aber nur im Zoo.

Nein, noch nie.

Nein, hoffentlich begegne ich nie einem.

Weiss nicht.

20 Minuten berichtete Anfang März darüber und zeigt nun ein neues Video der Dokumentarserie des gebürtigen Bündners.

In dieser Folge zeigt Dettling, wie die Schafe Anfang Juni auf die Alp Ramuz getrieben werden. Wie er berichtet, wurden im ersten Jahr nach der Rückkehr der Wölfe am Calanda insgesamt 13 Schafe gerissen. Seither stellen die Schafhalter jedes Jahr einen Hirten mit Herdenschutzhunden ein, um auf die Tiere aufzupassen. Mit Erfolg: Wie Dettling berichtet, ging seither kein einziges Schaf mehr an den Wolf verloren.

Bündner nimmt erstmals Heulen junger Wölfe auf

(lad)