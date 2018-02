Für diese Warnungen gibt es Post vom Staatsanwalt

Wenn Schlümpfe ihre Beeren vergessen und Laserschwerter schwingen, passen Ostschweizer Autofahrer besonders auf: Es handelt sich nämlich um codierte Radar- und Kontrollmeldungen, gepostet auf den Facebook-Seiten Rennleitung SG und TG. Weil Warnungen vor Verkehrskontrollen illegal sind (siehe Box), greifen die User auf amüsante und absurde Codes zurück.

Diesem Blitzer in Altstätten SG gehen fast alle in die Falle. (Bild: Google Street View) Diesem Blitzer in Altstätten SG gehen fast alle in die Falle. (Bild: Google Street View)

