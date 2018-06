So war tatsächlich eine Lenkerin unterwegs

«Da wurde unsere Meldung am Wochenende leider nicht überall gesehen», schreibt die Kantonspolizei Thurgau am Montag auf ihrer Facebookseite. Dazu wurden zwei Bilder gepostet, die am Sonntagnachmittag in Arbon entstanden waren. Sie zeigen ein Auto, bei dem die Sicht der Fahrerin (38) durch ein Surfboard massiv eingeschränkt ist. Zudem war das Brett nicht genügend gesichert.

Bereits am Freitagnachmittag hat die Kapo TG in Egnach eine 29-jährige Autofahrerin angehalten, die mit stark eingeschränktem Sichtfeld unterwegs war. Auch sie hatte ein Surfbrett geladen. Allerdings war sie, anders als beim Fall in Arbon, nicht zum Sport unterwegs, sondern beim Umzug.

Beide Autofahrer werden bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

