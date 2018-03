Staatsanwalt ermittelt gegen vier Jugendliche

Im Zusammenhang mit dem Grossbrand auf dem Firmengelände der Tobi Seeobst AG in Egnach hat die Jugendanwaltschaft des Kantons Thurgau gegen vier Jugendliche eine Strafuntersuchung wegen Fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst eröffnet.

Die Jugendlichen haben in den bisher durchgeführten Einvernahmen ausgesagt, sich auf dem Firmengelände befunden zu haben. Sie stehen in Verdacht, durch unsachgemässen Umgang mit Feuer den Brand verursacht zu haben. Auf die Jugendlichen seien aufgrund verschiedener Hinweise und Abklärungen gekommen, sagt Kapo-Sprecher Matthias Graf auf Anfrage.

«Es wird davon ausgegangen, dass das Feuer nicht absichtlich gelegt wurde, sondern durch Unvorsichtigkeit entstand.»

Die Jugendlichen sind im Alter zwischen 14 und 16 Jahren und kommen aus der Umgebung von Egnach. Allen wurde für die Dauer der Strafuntersuchung von Gesetzes wegen eine Verteidigung zur Seite gestellt. Die Strafuntersuchung wird von der Jugendanwaltschaft geführt und findet in enger Zusammenarbeit mit dem Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau statt. Die beschuldigten

Jugendlichen gelten bis zur Verurteilung im Strafbefehls- oder Gerichtsverfahren als unschuldig.

Am späten Freitagabend, rund eine halbe Stunde vor Mitternacht, brach beim Früchtehändler Tobi Seeobst in Egnach TG ein Feuer aus. Ein Aussenlager stand bereits in Flammen, als Blaulichtorganisationen beim Obsthändler eintrafen. Später griff das Feuer auf das Kühlhaus über. Bereits in der Nacht war der Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Thurgau vor Ort. Schnell ergaben sich Hinweise auf Brandstiftung.

(20 Minuten)