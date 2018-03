Raserunfälle führen zu mehr Radarkontrollen

«Im Kanton St. Gallen hat 2017 die Zahl der Unfälle wegen zu hoher Geschwindigkeit stark zugenommen», sagt Bruno Zanga, Kommandant der Kantonspolizei St. Gallen, am Donnerstag zur Verkehrsunfallstatistik 2017. Vor allem innerorts bei erlaubten 50km/h ereigneten sich die meisten Unfälle wegen zu schnellem Fahren. «Das hängt damit zusammen, dass wir in dieser Zone die grösste Durchmischung der verschiedenen Verkehrsteilnehmer haben, sprich die meisten Fussgänger, Velofahrer, Töfffahrer, Autofahrer und öffentlichen Verkehrsmittel», so Zanga.

Verkehrsstatistik Graubünden



Mehr Verkehrstote in Graubünden:

Im Kanton Graubünden sind im vergangenen Jahr 19 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Die Zahl der Unfälle lag mit über 2000 im Mittelwert der letzten Jahre. Die 19 Verkehrstoten bedeuten fünf mehr als 2016, wie aus der am Donnerstag publizierten Statistik der Kantonspolizei Graubünden hervorgeht. 2220 Verkehrsunfälle ereigneten sich insgesamt.



Mehr Radar:

645 Personen verletzten sich bei Verkehrsunfällen oder knapp ein Prozent mehr als im Vorjahr. Bei den Schwerverletzten gab die Polizei einen Rückgang um 5,5 Prozent an. Überhöhte Geschwindigkeit und Ablenkung sind ihr zufolge besondere Risiken im Strassenverkehr. Wobei die Zahl der Unfälle, die auf zu schnelles Fahren zurückzuführen sind, um 20 Prozent auf 279 abgenommen hat. Die Polizei vermutet, dass vermehrte Kontrollen der Grund für diesen Rückgang sind.

Im Vergleich zur Anzahl von Unfällen wegen Alkoholeinfluss oder wegen Ablenkung, die in etwa gleich wie im Vorjahr blieben, stieg die der Unfälle wegen Temposündern um rund 30% auf 449. So hoch war die Zahl seit 2013 nicht mehr. «Für uns heisst das, dass wir wieder vermehrt und vor allem gezielt Geschwindigkeitskontrollen durchführen müssen», so Zanga. Dabei setzt die Kapo vor allem auf semistationäre Anlagen und mobile Messungen.

Raserkanton St. Gallen – 30% mehr Unfälle

Erneut starker Anstieg der Unfälle mit E-Bikes

Dramatisch gestiegen ist erneut die Zahl der E-Bike Unfälle. Fast alle der insgesamt 72 E-Bike Unfälle im Jahr 2017 (2016: 46) forderten Personenschaden: «Das sind Unfälle, die uns einfach Bauchschmerzen bereiten», so Christian Aldrey, Leiter der Verkehrspolizei des Kantons St. Gallen. Schon im Vorjahr hatte die Kapo eine Verdoppelung dieser Unfälle verbucht.

Betroffen seien vor allem die langsamen E-Bikes, die oft von der älteren Generation genutzt würden. Das Velofahren sei für Ungeübte durch E-Bikes wieder möglich geworden, doch vor allem der Bremsweg werde dabei meist falsch eingeschätzt: «Sie fahren dann einfach in eine Tafel hinein, weil sie zu spät bremsen», so Aldrey weiter. Auch in den kommenden Jahren rechnet die Kapo mit einem Anstieg der E-Bike Unfälle: «Die Verkaufszahlen von E-Bikes steigen rasant, somit werden die auch die Unfälle zunehmen.»

Historischer Tiefpunkt

Insgesamt zieht die Kapo aber eine positive Bilanz: «Unsere Zahlen sind im Vergleich mit anderen Kantonen sehr gut.» Im vergangenen Jahr gab es zehn Verkehrstote. «Damit haben wir einen historischen Tiefpunkt erreicht», sagt Zanga. Das hänge einerseits mit den Fahrzeugen, andererseits mit den Strassen zusammen, die beide in den letzten Jahren sicherer geworden seien. Dennoch sei die Anzahl der Unfalltoten meist zufällig: «Es braucht nur einen grossen Unfall mit einem Bus oder ähnlichem und dann sieht die Zahl wieder anders aus.»

(lad/sda)