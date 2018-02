Statt zu reden, stach er ihm ein Messer in die Brust

Der Beschuldigte stammt – wie auch das Opfer – aus dem Kosovo und lebt seit 1990 in der Schweiz.

Im März 2015 war es am Tag nach einer Schlägerei unter Jugendlichen in Heiden zu einer Aussprache auf dem Vorplatz eines Schulhauses gekommen.

Der Sohn des Beschuldigten, der in die Rauferei involviert war, nahm daran teil. Als er feststellte, dass einige der anderen Jugendlichen von ihren Vätern begleitet wurden, telefonierte er nach Hause. Daraufhin machte sich sein Vater auf den Weg und nahm ein Küchenmesser mit.

Messer in die Brust gestossen

Statt zu einer Aussprache kam es dann aber zu Beschimpfungen und Rangeleien. Zwischen dem Angeklagten und dem Vater eines anderen Jugendlichen brach ein Streit aus, der eskalierte. Der Mann zückte sein Messer und stiess es im Verlauf des Streits seinem Kontrahenten in die Brust. Die Stichverletzung war tödlich. Laut Recherchen von 20 Minuten wohnte das Opfer nur 20 Meter vom Tatort entfernt. Der Täter meldete sich später telefonisch bei der Polizei und wurde an seinem Wohnort verhaftet.

Das Ausserrhoder Kantonsgericht verurteilte den Beschuldigten im August 2016 zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren. Der Mann zog das Urteil an die nächste Instanz weiter. Der 52-Jährige gab vor Gericht an, in Notwehr gehandelt zu haben, weil er gewürgt worden sei. Das müsse sich auf das Strafmass auswirken. Die Würge-Story glaubte der Staatsanwalt dem Täter allerdings nicht: Das sei eine reine Schutzbehauptung sagte er damals vor Gericht.

Das Obergericht stützte das Urteil der Vorinstanz weitgehend. Der Beschuldigte wird zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt, wie es im noch nicht rechtskräftigen Urteil vom 23. Januar heisst.

(20M/sda)