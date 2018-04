Türsteher getötet – Waffe wurde im Thurgau gekauft

Wie die Staatsanwaltschaften Thurgau und Konstanz am Mittwoch in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben, wurde die Tatwaffe – ein US-Sturmgewehr M16 – Anfang 2017 in Kreuzlingen von einem dort wohnhaften 30-jährigen Österreicher an den späteren Täter verkauft. Der Verkauf der Waffe fand auf Vermittlung eines ebenfalls in Kreuzlingen lebenden 34-jährigen deutschen Staatsangehörigen statt.

Der Verkäufer hatte das Sturmgewehr Ende 2016 in Weinfelden

TG von einem 39-jährigen Schweizer gekauft, der es seinerseits mehrere Jahre zuvor von einem Unbekannten erworben haben will.

Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen führt ein Strafverfahren gegen

drei Personen wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit mit

Waffen und Vergehen gegen das Waffengesetz. Die Ermittlungen sind nach wie vor im Gange.

Täter ist ebenfalls tot

Zur Tat kam es am 30. Juli 2017 in der Konstanzer Disco Grey. Dabei verletzte der Iraker Rozaba S.* (34) vier Leute schwer und tötete den Türsteher Ramazan Ö.*. S. selbst starb wenig später nach einem Schusswechsel mit der Polizei. Zur Tatzeit stand der Täter erheblich unter Drogen und Alkohol, wie die toxikologische Untersuchung ergab.

* Namen der Redaktion bekannt

