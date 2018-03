«Der Mann im BMW gab mir einfach so 1000 Fr»

«Ich sitze im Rollstuhl, leider ohne Beine, und war auf dem Rückweg von der Post», schreibt Klaus Eisert an 20 Minuten. Bis zum Alters- und Pflegeheim, wo er wohnt, sei es ein beschwerlicher Weg, und er sei froh gewesen, dass er gut vorwärtsgekommen sei und auf der St.-Galler-Strasse sogar Autos rechts habe überholen können.

Als sich die Kolonne wieder in Bewegung setzte, sei ein 8-Zylinder-BMW im Schritttempo auf seiner Höhe gefahren. «Der Beifahrer hatte die Scheibe unten und rauchte eine sehr dicke Zigarre.» Er habe ihn gefragt, wie es ihm denn so gehe. «Gut», habe der 63-Jährige geantwortet und angefügt: «Ein Motor für den Rollstuhl wäre noch praktisch.» Die Ampel habe darauf auf Grün geschaltet und das Auto sei weitergefahren.

«Der ist echt»

Doch später habe das Auto wenige Meter vor ihm auf dem Trottoir gehalten. «Der Beifahrer im BMW kam auf mich zu, drückte mir einfach so einen Geldschein in die Hand mit den Worten ‹Der ist echt› und stieg wieder in den Wagen ein.»

Er sei darauf mehr als verblüfft gewesen. Denn Eisert hielt eine Tausendernote in der Hand. «Das war eine Osterüberraschung!», freute er sich. Später sei er zur Bank gegangen. Der Schein war wirklich echt.

Früchte und Wein

In den News von TVO sagte Eisert am Donnerstagabend, er wisse noch nicht, was er mit dem Geld machen werde. Grundsätzlich habe er ja, was er brauche. Er werde vom Geld wohl Früchte kaufen und in der Cafeteria ab und zu ein Glas Wein trinken und Kreuzworträtselhefte lösen. Wer der unbekannte Wohltäter ist, bleibt unbekannt. Eisert konnte sich in der Aufregung die Autonummer nicht merken.

(jeb)