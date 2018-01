«Ich zahle nichts, er wollte Sex von mir»

«Ich weiss, wo du arbeitest und wenn du nicht willst, dass ich zu deinem Chef gehe, dann bring mir das Geld heute Abend zum Bahnhof Frauenfeld», schreibt ein Thurgauer Taxifahrer am 1. Januar auf Facebook, nachdem ein Kunde ohne zu zahlen die Flucht ergriff. Zuvor hatte dieser angegeben, er wolle am Automaten Geld abheben. Dumm nur, dass der Taxifahrer durch die Gespräche während der Fahrt wusste, wo sein Fahrgast arbeitet.

Weil der Missetäter nicht auf den Post reagierte, ging der Taxifahrer zwei Tage später beim Arbeitsplatz des Fahrgastes vorbei. «Am Empfang zeigte man mir Bilder der Mitarbeiter. Ich habe den Mann sofort erkannt», so der Thurgauer.

450 Franken Busse

Immerhin sei dieser dann geständig gewesen. «Er sagte, dass es eine dumme Aktion gewesen sei und es ihm leid tue.» Als kein Geld aus dem Automaten kam, habe er sich nicht anders zu helfen gewusst. Nun muss der Mann nicht nur die 113.50 Franken für die Taxifahrt bezahlen, sondern auch 450 Fr. Busse wegen der Flucht. Noch am Mittwoch habe der Fahrgast eine Anzahlung von 100 Franken gemacht. Während der nächsten fünf Tage wolle er auch noch den Rest begleichen. Den Facebook-Post hat der Taxifahrer inzwischen wieder gelöscht.

Auch St. Galler Taxiunternehmen kennen das Problem. Dagegen machen könne man aber nicht viel. «Wenn man jemandem nachrennt, lässt man das Auto offen stehen und dann wird einem womöglich noch das Portemonnaie geklaut», sagt Daniel Holenstein, Geschäftsleiter bei Herold Taxi. Also müsse man solche Fälle abschreiben, alleine schon aus Sicherheitsgründen für die Fahrer.

«Er hat Sex von mit gewollt»

Auch bei Taxi Frosch sind solche Fälle bekannt. «Zum Glück passiert das nicht all zu oft», so Joe Lengwiler, Fahrer bei Taxi Frosch. Er selbst habe schon ein paar haarsträubende Fälle erlebt. Bei einem Einsatz in einer Nacht vor rund zwei Monaten habe er eine Dame in die Linsebühlstrasse gefahren, die danach nicht zahlen wollte. «Ich habe ihr mit der Polizei gedroht, das hat sie aber nicht beeindruckt», so Lengwiler. Ein Streifenwagen der Polizei sei zufällig gerade vor Ort gewesen. Als die Polizisten die Dame fragten, ob es stimme, dass sie den Betrag nicht zahlen wolle, habe sie geantwortet: «Es gibt nichts zu bezahlen, er hat Sex von mir gewollt.»

«Die Polizisten glaubte mir, dass diese Anschuldigung nicht stimmt, aber sie hätten keine Handhabe, weil Aussage gegen Aussage stehe», so der Taxifahrer. Auf Anraten des Chefs habe er die Geschichte dann fallen lassen.

Baby kam im Taxi zur Welt

Einen besonderen Fall erlebte auch der Rheintaler Taxifahrer Philipp Kolb. Ende März letzten Jahres gebar eine junge Eritreerin ihr Baby in seinem Taxi. «Ein Wahnsinn – es passierte alles in so kurzer Zeit», so Kolb damals gegenüber 20 Minuten.



Der kleine Geidewon eine Woche nach der Geburt zuhause in Oberriet. (Video: jeb)

Eine Geburt im Auto habe es in der 30-jährigen Geschichte der Firma Non Stop Taxi noch nie gegeben.

