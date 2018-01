«So etwas zu hören versetzt einem schon einen Schock», so ein Ladenbesitzer in Arbon am Sonntag vor Ort gegenüber 20 Minuten. Ganz in der Nähe, auf dem Novaseta-Areal, kam es in der Nacht auf Samstag nach einerEntführung zu einer fingierten Geldübergabe, die von der Polizei abgewickelt wurde. Das 21-jährige Opfer war in Winterthur von vier Männern überwältigt, in ein Auto gezerrt und dann nach Arbon gebracht worden.

Die Täter wollten mit ihrer Aktion mehrere tausend Franken Schulden vom Opfer eintreiben. Ein Verwandter sollte das Geld auftreiben und es den Entführern übergeben. Der Verwandte aber schaltete die Polizei ein. Diese konnte die Täter verhaften.

Kamera-Überwachung

Der Ladenbesitzer überlege sich nun, eine Kamera in seinem Laden einzurichten. «Ich mag mir nicht vorstellen, wie schlimm das ist, wenn so etwas bei mir passieren würde.» Eine Arbonerin zeigt sich gegenüber 20 Minuten überrascht: «Ich dachte, das sei ein ruhige Gegend hier in Arbon», sagt die Frau. Dass so etwas hier geschehe, sei schlimm. Auch in den sozialen Medien sorgt die Tat für Diskussionsstoff. «Das erinnert mich an Mafia-Methoden» oder «Der nächste Schweizer «Tatort»-Krimi», heisst es etwa. Traurig über die Tat ist auch Gökhan Yüksel, der ganz in der Nähe wohnt: «Ich hoffe einfach, so etwas passiert nicht noch einmal», so der 36-Jährige.

Laut der Kantonspolizei Thurgau sind Fälle von Entführungen im Kanton äusserst selten. «Die Zahl lag in den vergangenen Jahren jeweils im einstelligen Bereich», sagt Andy Theler, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau. Geiselnahmen habe es sogar gar keine gegeben. Auch bei der Kantonspolizei St. Gallen sind Entführungen sehr selten: «Das gab es schon seit Jahren nicht mehr», so Sprecher Hanspeter Krüsi.

Traumatische Folgen für die Betroffenen

Auf eine Entführung würden Betroffene je nach Situation und Persönlichkeit ganz unterschiedlich reagieren, weiss Mediensprecher Theler. Doch es lasse sich sagen, dass es sich um ein schwerwiegendes Delikt handle: «Das kann für die Betroffenen traumatische Folgen haben.»

Beide Sprecher raten bei so einem Fall dazu, immer so rasch wie möglich die Polizei beizuziehen, selbst wenn die Entführer dies anders verlangen würden. «Nur Polizei und Staatsanwaltschaft verfügen über die geeigneten Mittel, um Opfer befreien und Täter verhaften zu können», so Theler. Die Priorität bei Entführungen sei klar: «Das Wichtigste ist immer der Schutz und die Sicherheit der Opfer», so Krüsi.



